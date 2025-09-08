Maksimir 'gori': Pazite u čijem društvu predsjednik Milanović gleda utakmicu Hrvatske i Crne Gore

IGRAJ, MOJA HRVATSKA! /
Vatreni koji krpa poziciju zabio možda i najljepši gol ikad, a još igramo i s igračem više! Čudo ljudi, čudo
Hrvatska nogometna reprezentacija u ponedjeljak navečer na Maksimiru igra protiv Crne Gore koju s klupe vodi legendarni hrvatski nogometaš Robert Prosinečki.
Maksimir je pun, a na utakmicu su došli i brojni uglednici pa je tako susret iz svečane lože gledao hrvatski predsjednik Zoran Milanović.
