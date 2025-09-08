SVI SU GORE /

Maksimir 'gori': Pazite u čijem društvu predsjednik Milanović gleda utakmicu Hrvatske i Crne Gore

Foto: Igor Kralj/pixsell
Atmosfera na tribinama tijekom utakmice Hrvatske i Crne Gore je sjajna
Hrvatska nogometna reprezentacija u ponedjeljak navečer na Maksimiru igra protiv Crne Gore koju s klupe vodi legendarni hrvatski nogometaš Robert Prosinečki.

Maksimir je pun, a na utakmicu su došli i brojni uglednici pa je tako susret iz svečane lože gledao hrvatski predsjednik Zoran Milanović.

U galeriji pogledajte fotografije s Maksimira.

8.9.2025.
21:19
SPORTSKI.NET
Igor Kralj/pixsell
Hrvatska Nogometna ReprezentacijaZoran Milanović
