UPOZNAJMO SUSJEDE /

Koliko znate o Crnoj Gori? Ovo je 20 činjenica o zemlji dramatičnih kontrasta i nesvakidašnje ljepote

Koliko znate o Crnoj Gori? Ovo je 20 činjenica o zemlji dramatičnih kontrasta i nesvakidašnje ljepote
Foto: Shutterstock
Od epskih planinskih pejzaža i kristalno čistog mora do bogatog kulturnog nasljeđa koje se osjeća na svakom koraku, Crna Gora je mnogo više od obične turističke destinacije. To je zemlja koja priča priču o otpornosti, ljepoti i jedinstvenom duhu, pozivajući svakog putnika da postane dio njezine nezaboravne priče u mjestima poput Porto Montenegra.
1 /21
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Uoči nogometne utakmice Hrvatske i Crne Gore u kvalifikacijama za SP 2026, sve sportske oči uprte su u teren. No, koliko poznajete naše susjede izvan sportskih terena. U srcu Balkana, smjestila se Crna Gora, zemlja dramatičnih kontrasta i nesvakidašnje ljepote. Iako malena površinom, ova država nudi nevjerojatnu raznolikost, od surovih planinskih vrhova po kojima je dobila ime, do suncem okupanih plaža i drevnih gradova koji čuvaju tajne iz prošlosti.  

Prolistajte galeriju i otkrijte zašto je Crna Gora destinacija koja ostavlja bez daha i poziva putnike na istraživanje.

8.9.2025.
12:46
Antonela Ištvan
Shutterstock
Crna GoraMontenegroJadranBalkanUtakmicaDestinacija
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
UPOZNAJMO SUSJEDE /
Koliko znate o Crnoj Gori? Ovo je 20 činjenica o zemlji dramatičnih kontrasta i nesvakidašnje ljepote