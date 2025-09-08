Koliko znate o Crnoj Gori? Ovo je 20 činjenica o zemlji dramatičnih kontrasta i nesvakidašnje ljepote

Uoči nogometne utakmice Hrvatske i Crne Gore u kvalifikacijama za SP 2026, sve sportske oči uprte su u teren. No, koliko poznajete naše susjede izvan sportskih terena. U srcu Balkana, smjestila se Crna Gora, zemlja dramatičnih kontrasta i nesvakidašnje ljepote. Iako malena površinom, ova država nudi nevjerojatnu raznolikost, od surovih planinskih vrhova po kojima je dobila ime, do suncem okupanih plaža i drevnih gradova koji čuvaju tajne iz prošlosti.

