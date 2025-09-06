Ostanite u formi uz toplo more i posebno iskustvo u St. Bernardin resortu Portorož

Ulaz u kompleks upotpunjuje veličanstveni pogled na ostatke stare crkve i zvonik ostatke samostanske crkvice sv. Bernardina iz 15. stoljeća koja nijemo svjedoči o bogatoj kulturnoj baštini mjesta. Danas ovaj divan detalj pruža dobrodošlicu svim posjetiteljima, često je to mjesto za romantična vjenčanja, ali i fotopoint za najljepše fotografije koje će puniti albume sa slikama. Najdominantniji hotel ovog kompleksa je Hotel Histrion, smješten u srcu luksuznog resorta građen tako da veći dio soba gleda na more, a manji dio na divnu lučicu u koju je i danas moguće parkirati vlastiti brod. Svaka soba u hotelu je dizajnirana u skladu s mediteranskim stilom, a udobnost i eleganciju osjetit ćete čim spustite kofere. Dok boravite u ovom hotelu preplavit će vas onaj osjećaj pripadnosti - u hotelskim sobama su anatomski madraci i jastuci, uspavljuje vas i budi šum mora, hrana miriši kao da je kuhana u vašoj kuhinji, a izlasci i zalasci sunca prizori su koje nećete nikad zaboraviti.

Wellness i opuštanje u srcu Istre

Posebnost ovog resorta je sol, jedna od najvažnijih lokalnih dragocjenosti, koja se koristi kroz čitav doživljaj - od wellness tretmana i do doživljaja Morskog vodenog parka Termaris u čijim je bazenima cijele godine morska voda. Upravo ovaj kompleks bazena s grijanom morskom vodom je jedinstven na ovom dijelu Istre. Želite li doživjeti ljepotu wellnessa gdje je morskoj soli dodano ljekovito blato, maslinovo ulje i mediteransko bilje svakako posjetite Wellness Benedicta u Hotelu Histrion poznat je po širokoj ponudi tretmana koji uključuju masaže, ljekovite kupke, tradicionalni istarski hammam, kao i pet prekrasnih sauna od kojih je najpopularnija prostrana finska sauna s impresivnim pogledom na more. Zamislite koji je doživljaj kad sjedite u sauni i kroz cijelu staklenu stijenu gledate buru koja valja valove mora koji dodiruje šetnicu ispred hotela.

Foto: Nikola Zoko I Promo

Lokalno kao baza divne gastronomske priče

Gastronomija je neizostavan dio svake regije, a u St. Bernardin Resortu joj posvećuju posebnu pažnju. Ovdje se njeguje istarska kuhinja koja u svakom zalogaju oduševljava svojom raznolikošću. Ponekad lagano pokazuje mediteranski šarm, dok se drugi put otkriva u kontinentalnim notama. Sve to zaokružuju svježe lokalne namirnice, piranska sol, autohtoni istarski začini, mediteransko bilje te vrhunska maslinova ulja i više sorti izvrsnih istarskih vina koja su temelj tradicionalne kuhinje. Prilikom odmora u jednom od hotela svakako probajte dan započeti tanjurom palente i šalše ili juhom minestrone uz koju ćete kombinirati tanjur lokalnih sireva i divan pršut. Za vrijeme večere u Hotelu Histrion, chef Aleks Irgl sa svojim timom potražite dijelove u kojima se poslužuju lokalni specijaliteti poput šurlica, pašticade, divljači ili plodova mora. U hotelu s pet zvjezdica, Grand Hototelu Bernardin, chefovi Simon Zlatkovič i Mišo Jovič sa svojim timom kuhara razmazit će vaša osjetila sofisticiranim jelima i inovativnim pristupom tradicionalnim receptima. U prekrasnom Bernardin Grand restoranu na 11.katu ovog hotela ručak je doživljaj koji ćete dugo pamtiti. Kombinirajte tri slijeda sa završnim slatkim tanjurom čije okuse nećete nikad zaboraviti.

Foto: Nikola Zoko I Promo

Istražite Piran - biser slovenske rivijere

Lokacija ovog resorta idealna je za istraživanje destinacije. Laganom šetnjom lako možete doći do obližnjeg Pirana - bisera slovenske Istre, s prekrasnom lučicom, živopisnim ulicama i galerijama koje krase rukotvorine lokalnih umjetnika. Sve tipične mediteranske ulice vode vas do glavnog trga Giuseppea Tartinija, poznatog violinista rođenog u Piranu, okružen je jedinstvenom venecijanskom arhitekturom. Na trgu se nalaze znamenitosti poput kuće Tartini, Galerije Lera i Pomorskog muzeja. Ovdje zaista možete osjetiti puls grada kroz kafiće, restorane i kulturne događaje. Šetnja starim gradskim zidinama pruža spektakularan pogled na more, lučicu i arhitekturu grada s jedne, te prirodne ljepote s druge strane. Ne propustite posjetiti i zvonik crkve sv. Jurja, odakle se pruža panoramski pogled na cijeli Piran. Kad se umorite potražite trg 1. Maj (trg de popolo) s jedinstvenim nizom paštarije, prodavaonice povrća, restoranom, bifeom pred kojim će biti red onih koji čekaju svježe pržene snackove s morskim plodovima. Kako je nastao trg jedinstvenog koncepta i stoljetne tradicije saznat ćete nekoliko koraka dalje u prodavaonici/vinoteci GourmIstra koju je otvorio 'tata' ovog trga, sad već pokojni Bert.

Foto: Nikola Zoko I Promo

Slovenski Monte Carlo

S druge strane kompleksa nalazi se Portorož, poznat po luksuznoj atmosferi koja podsjeća na Monte Carlo. Kad krenete na ovu stranu svakako posjetite Krajinski park Sečoveljske soline - koje predstavljaju jedinstvenu prirodnu i kulturnu baštinu Piranskog zaljeva. Prostiru se na oko 650 hektara i najveće su djelomično funkcionalne slovenske solane, ali i jedne od rijetkih solana na Mediteranu gdje se još uvijek tradicionalno proizvodi sol ručnim putem.Tijekom posjeta ove turističke atrakcije možete uživati u edukativnim turama, promatrati rijetke vrste ptica koje ovdje gnijezde te uživati u ponudi zdravih proizvoda nastalih iz lokalne soli, koji su iznimno cijenjeni na domaćem i svjetskom tržištu. Nakon 'solne' samo nekoliko minuta vožnje automobila čeka vas prekrasan maslinik s preko 100 stabala i dvadeset različitih vrsta maslinova ulja. Obiteljsko gospodarstvo Gramona predstavit će vam Nina, koja sa svojom obitelji njeguje tradiciju i lokalno. U autentičnoj mediteranskoj atmosferi, naučite sve o načinu života lokalnog stanovništva i kušajući na kraju proizvode koji se ne mogu naći nigdje drugdje na svijetu.