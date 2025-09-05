Znate li što je 'aerodromska teorija'? Sve više ljudi je koristi, stručnjaki upozoravaju: 'Izuzetno je rizično'

Aerodromska teorija, koja je na engleskom jeziku poznata kao "Airport Theory", novi je viralni trend na TikToku koji sve više privlači pažnju mladih putnika. Ideja se temelji na tome da putnici dolaze na aerodrom samo 15 do 20 minuta prije polaska leta i pokušavaju stići do svog izlaza za ukrcaj na vrijeme. Dok neki tvrde da im je uspješno pošlo za rukom, stručnjaci upozoravaju da ovakav pristup može završiti vrlo loše.

Trend se temelji na ideji da ljudi mogu "prevariti sustav" i maksimalno skratiti vrijeme provedeno na aerodromu. Brojni korisnici TikToka podijelili su svoja iskustva na ovoj društvenoj platformi, pokazujući kako u zadnji tren prolaze kroz gužve na sigurnosnim provjerama, registriraju prtljagu i stižu do gatea.

Brojni rizici

Međutim, stručnjaci ističu da je ovo izuzetno rizično. Uspjeh u takvim slučajevima često ovisi o sreći, veličini aerodroma, gužvama, prisustvu ubrzane sigurnosne provjere i drugim nepredvidivim okolnostima.

Zašto je aerodromska teorija opasna?

Dolazak na aerodrom u posljednji trenutak može imati ozbiljne posljedice. Gužve na sigurnosnim provjerama, kašnjenje prtljage, prometni zastoji ili nepredviđeni problemi s dokumentima mogu uzrokovati da putnik propusti let. Stručnjaci preporučuju dolazak najmanje dva sata prije domaćih letova i tri sata prije međunarodnih letova, kako bi se osiguralo dovoljno vremena za sve formalnosti i eventualne nepredviđene situacije.

Trend je izazvao pravu buru na društvenim mrežama. Mnogi korisnici društvenih mreža pokušavaju testirati teoriju, ali rezultati nisu uvijek uspješni. Neki putnici su propustili svoje letove, što je izazvalo dodatni stres i financijske gubitke. Google pretrage poput "Propustio/la sam let, što da radim?" zabilježile su porast od više stotina posto otkako se trend pojavio.

Negativan utjecaj društvenih mreža

Aerodromska teorija pokazuje koliko društvene mreže mogu utjecati na ponašanje ljudi, čak i u svakodnevnim situacijama poput putovanja. Iako izazov može izgledati uzbudljivo, stručnjaci i putnički savjetnici savjetuju: bolje biti siguran nego riskirati.

