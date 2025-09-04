Video avionske nesreće pokazao što spašava život: 'Nadam se da ovo nećete doživjeti'

Iako se priprema za pad aviona mnogima može činiti beskorisnom, stručnjaci upozoravaju da pravilan položaj tijela može značajno povećati šanse za preživljavanje.

Nedavno objavljena simulacija, koja je do sada pregledana više od 43 milijuna puta, jasno pokazuje koliko razlika u sjedenju može utjecati na posljedice nesreće, piše New York Post.

Sigurna poza u slučaju pada aviona

Autor videa, influencer Zack D, objašnjava da je uvjerenje kako je najbolje sklupčati se poput lopte u trenutku pada aviona pogrešno.

"Ako ste u avionu koji pada, većina ljudi misli da se treba sklupčati u loptu, ali to zapravo nije ono što biste trebali učiniti", upozorava. Umjesto toga, preporučuje naginjanje tijela prema naprijed uz prekrivanje glave rukama. Takav položaj pruža bolju zaštitu vitalnim organima, smanjuje rizik od ozljeda glave i vrata te raspoređuje silinu udara na kralježnicu, čime se povećavaju šanse za preživljavanje u ekstremnim uvjetima.

Animirana simulacija jasno pokazuje razliku između dva načina reagiranja: putnik koji zauzme pogrešan položaj odbačen je prema stropu kabine i teško ozlijeđen, dok osoba koja pravilno reagira prolazi gotovo neozlijeđena, iako je na njega pala prtljaga s polica.

Gledatelji su bili zatečeni prikazanim scenama. "Lik nije imao milosti prema onome na kraju", napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: "Jadnik je snosio sav teret." Neki su pak sumnjali u realističnost simulacije.

Stručnjaci se slažu s porukom videa. Nick Eades, bivši kapetan British Airwaysa i najiskusniji pilot Boeinga 747 na svijetu, istaknuo je da pravilna pozicija može spriječiti teške i smrtonosne ozljede.

"Cilj je tijelo postaviti u položaj koji će pretrpjeti najmanju moguću štetu. To je poput trzaja - želimo izbjeći naglo pomicanje glave koje može izazvati ozbiljne ozljede pa čak i smrt", objasnio je pilot s 35 godina iskustva.

Putnici koji se boje da bi u panici mogli zaboraviti pravilan položaj, trebaju znati da su upute jasno ispisane na sigurnosnim kartama u svakom zrakoplovu. Stjuardese ih često ne spominju u demonstracijama radi smanjenja zabrinutosti, no u slučaju nužde posada će uvijek dati jasne upute.

"Ako dođe do hitne situacije u kojoj će se putnici morati pripremiti za udar, stjuardese će vrlo precizno objasniti što i kako treba napraviti", pojašnjava Dan Bubb, bivši pilot i stručnjak za sigurnost u zrakoplovstvu.

No, pravilan položaj nije jedini čimbenik koji može utjecati na ishod nesreće. Stručnjakinja za zrakoplovnu sigurnost Christine Negroni preporučuje da putnici nose udobnu, široku odjeću umjesto uskih tajica, koje mogu smanjiti cirkulaciju, a u slučaju požara čak i izazvati ozbiljne opekline.

Osim toga, mit o "najsigurnijem sjedalu" u avionu također je opovrgnut. Iako stražnji dio zrakoplova u određenim vrstama nesreća može pružiti nešto veću sigurnost, konačan ishod ovisi o nizu faktora - brzini širenja požara, pristupu izlazima i drugim okolnostima.

Tijekom ljeta sjedalo 11A privuklo je veliku pozornost javnosti nakon što je putnik koji je ondje sjedio bio jedini preživjeli u poznatoj nesreći Air Indije u lipnju. Stručnjaci, međutim, objašnjavaju da je njegov opstanak bio povezan isključivo s blizinom hitnog izlaza, a ne inherentnom sigurnošću samog sjedala.

