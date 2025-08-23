Pilot otkriva što ovi zvukovi u avionu predstavljaju: 'To nazivamo kritičnom fazom leta'

Tijekom leta putnici često čuju različite zvukove, od zvuka koje označava upaljeni sigurnosni pojas do škripanja kotača kolica za posluživanje hrane.

Često se čuje i zvuk zvona dva puta uzastopno koji većina putnika jedva primijeti ili uopće ne obrati pažnju. Bivši pilot Daniel Bubb objašnjava što taj zvuk zapravo znači i u kojim situacijama putnici trebaju biti oprezni, piše Daily Mail.

Tumačenje zvukova u avionu

Zvukovi služe kao način komunikacije između pilota i kabinskog osoblja tijekom leta. Dvostruki zvuk signalizira da je avion dosegao visinu od oko tri kilometra, što znači da pilot obavještava posadu da su prošli najzahtjevniju fazu leta.

"To je ono što nazivamo 'kritičnom fazom leta' jer se u tom trenutku događa toliko toga da je potrebna puna koncentracija oba pilota", pojasnio je Bubb.

Prije dosezanja te visine, piloti su u tzv. "sterilnoj kabini" i fokusirani su isključivo na upravljanje avionom. Nakon što avion prijeđe ovu visinu i začuje se dvostruko zvono, posada u kabini može se kretati slobodnije i obavljati svoje zadatke s manje ograničenja.

"Stjuardese i stjuardi mogu ustati, osim ako postoji dovoljno jaka turbulencija da pilot zatraži da ostanu sjediti radi vlastite sigurnosti, a putnici tada mogu sigurno koristiti elektroničke uređaje", ističe bivši pilot.

Jedno zvono obično označava da je netko pritisnuo gumb za pomoć ili da je znak za vezanje sigurnosnog pojasa upaljen ili ugašen.

"Jedno zvono također koriste stjuardese i stjuardi kako bi međusobno komunicirali putem telefona bez korištenja mikrofona za javna obraćanja putnicima", napominje Daniel. Osim toga, taj zvuk može pratiti i važnu obavijest, primjerice kada posada traži liječnika među putnicima.

Tri zvona označavaju ozbiljniju situaciju, iako su rijetka. Bivši pilot kaže da to predstavlja izvanrednu situaciju, primjerice da avion ulazi u jaku turbulenciju ili da je potrebno preusmjeriti let na drugi aerodrom.

"Srećom, tijekom svoje karijere nikada nisam morao koristiti taj signal", prisjeća se i dodaje da je letio kroz umjerenu do jaku turbulenciju, ali nikada nije bilo potrebe za tri zvona.

