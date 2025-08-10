Zašto nas tjeraju da isključimo mobitele tijekom leta? Otkriveni pravi razlozi

Tijekom leta zrakoplovom putnici se zabavljaju na razne načine - slušaju glazbu, čitaju knjige, spavaju... No, tada se ne dopisuju s bližnjima ili scrollaju po društvenim mrežama, s obzirom na to da je na njihovim pametnim telefonima uključen zrakoplovni način rada te nemaju ni signal ni internet.

Putnici takvo pravilo rado prihvaćaju, no neki su se zapitali što stoji iza njega, prenosi Daily Mail.

Dva razloga?

Na platformi Reddit brojni su se uključili u raspravu i objasnili zašto misle da je zrakoplovni način rada potreban.

"Zašto nas mole da ne koristimo mobitele tijekom leta? Samo sam znatiželjan, koja je tu opasnost? Hoće li stvar eksplodirati?", zapitao se jedan korisnik.

Jedan je korisnik otkrio da postoje dva razloga. Prema njegovom mišljenju, postoji zabrinutost da bi mobiteli mogli stvoriti poteškoće pokušavajući se spojiti na baznu stanicu.

"Suprotno uvriježenom mišljenju, glavni razlog je bio strah da će se tijekom polijetanja i slijetanja telefoni brzo spajati i odspajati s više baznih stanica, što bi moglo izazvati probleme", objasnio je korisnik, dodavši da danas to nije problem, no uvijek treba postojati mjera opreza.

Također, putnik smatra da bi mobiteli mogli ometati rad opreme u avionu i uzrokovati smetnje u slušalicama pilota.

'Dobro je da putnici nisu ometeni'

Drugi je korisnik mišljenja da putnici bez korištenja mobitela mogu jasnije pratiti upute tijekom hitnih situacija.

"Uvijek je dobro da putnici nisu ometeni i da imaju slobodne ruke tijekom polijetanja i slijetanja, u slučaju da nešto pođe po zlu", piše na Redditu.

Netko se dosjetio da je zrakoplovni način rada povezan sa štednjom baterije.

"Bez obzira na sve, trebate staviti telefon u način rada u zrakoplovu. Ako to ne učinite, baterija će vam se brzo isprazniti jer će telefon stalno pokušavati uhvatiti signal baznih stanica - kojih nema", zaključio je korisnik.

Nova pravila

Ipak, uskoro će putnici moći nesmetano obavljati pozive ili gledati TikTok videozapise. Prema novim pravilima zračne tvrtke mogu pružiti novu tehnologiju za povezivanje s mobilnom mrežom, ali uz sporije mobilne podatke.

"To će značiti da ljudi mogu koristiti sve značajke svog telefona u tijeku leta, omogućujući pozive, kao i aplikacije za emitiranje glazbe i videa", objasnila je prošle godine Skyscannerova stručnjakinja Laura Lindsay za CN Traveller.

