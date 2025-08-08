Krstarenja su sve popularniji oblik odmora, ali na jednu stvar žale se svi. Evo o čemu se radi

Putovanja kruzerom oduvijek su popularna, a kroz godine njihova popularnost samo raste. Brojni koji su iskusili krstarenje tvrde kako nakon jednog više nikada nećete poželjeti drugačiji oblik odmora. Iako većina putnika na kruzeru imaju gotovo savršena iskustva, postoji jedna zajednička zamjerka - miris na brodu.

Prema izjavama putnika s foruma Cruise Critic, nekoliko je različitih mirisa koje možete osjetiti tijekom krstarenja. Naime, nerijetko se može osjetiti miris dima, iako je pušenje na brodu zabranjeno. No, mnogi putnici ipak ignoriraju to pravilo i zapale cigaretu na balkonu, zbog čega miris uđe u kabinu i prodre u tkanine unutar njih. Zbog toga se sve češće uvode se novčane kazne kojima se pokrivaju troškovi čišćenja.

Zatim, putnici često osjete miris sredstava za čišćenje, budući su na brodu prisutni visoki standardi čistoće i higijene. Osim što održavaju besprijekornu čistoću, jako je bitno i redovito održavanje broda pa se često može osjetiti i miris boje koji ponekad može biti dosta intenzivan.

Može se osjetiti i miris goriva, ovisno o smjeru vjetra. Ako se to dogodi, osoblje na recepciji ustupit će putnicima ventilator.

Foto: Miranda Cikotic/pixsell

Na kruzeru se još može osjetiti miris klora iz bazena ili dezinficijensa na višekratnom posuđu, no u slučaju da nemate "osjetljiv nos", sve to zajedno sigurno vam neće smetati.

Kada putnici spominju 'neugodan miris' s kruzera zapravo je riječ o kombinaciji spomenutih mirisa.

