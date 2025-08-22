Muče vas mučnina i vrtoglavica tijekom vožnje? Uz ove prirodne metode bit će vam puno lakše

Mučnina tijekom putovanja, poznata i kao kinetoza ili bolest kretanja, neugodno je, ali često bezopasno stanje koje pogađa mnoge ljude.

Ovo stanje nastaje kao posljedica nesklada između osjetilnih informacija koje mozak prima iz različitih izvora. Unutarnje uho, zaduženo za ravnotežu, registrira kretanje, dok oči, usmjerene na statičan interijer vozila, prenose signal da se tijelo ne miče. Taj senzorni konflikt može dovesti do niza simptoma, uključujući vrtoglavicu, mučninu, hladan znoj i u težim slučajevima – povraćanje, piše Travel and Leisure.

Prirodne metode protiv mučnine i vrtoglavice u vožnji

Kinetoza ne mora uništiti vaše planove za putovanje. Iako su dostupni brojni lijekovi, postoji i niz učinkovitih prirodnih metoda koje mogu spriječiti ili ublažiti ove tegobe.

Đumbir kao saveznik protiv mučnine

Stoljećima korišten u tradicionalnoj medicini, đumbir je jedan od najistraživanijih i najučinkovitijih prirodnih lijekova za mučninu. Njegova snaga leži u aktivnim spojevima, poput gingerola, koji djeluju izravno na probavni sustav.

Znanstvene studije pokazale su da đumbir pomaže u smirivanju gastrointestinalnog trakta, sprječava abnormalne kontrakcije želuca koje izazivaju osjećaj mučnine te može utjecati na serotoninske receptore u mozgu, dodatno smanjujući signale nelagode.

Za najbolji učinak, preporučuje se konzumirati đumbir 30 do 60 minuta prije polaska. Možete pojesti komadić svježeg đumbira, popiti čaj pripremljen od svježe naribanog korijena ili uzeti kapsule sa sušenim ekstraktom. Tijekom putovanja, olakšanje mogu pružiti i bomboni ili kandirani đumbir, no važno je provjeriti sadrže li pravi ekstrakt, a ne samo aromu.

Prehranom protiv nelagode

Ono što jedete prije i tijekom putovanja ima ključnu ulogu u sprječavanju mučnine. Izbjegavajte tešku, masnu, začinjenu ili kiselu hranu jer pun želudac može pogoršati simptome. S druge strane, ni putovanje na prazan želudac nije preporučljivo.

Najbolji izbor su lagani, lako probavljivi obroci ili grickalice bogate proteinima, poput suhih krekera, pereca ili badema. Neki ljudi pronalaze olakšanje u maslinama, koje sadrže tanine – spojeve koji smanjuju prekomjerno lučenje sline, čest rani znak mučnine.

Može pomoći i limun - njegova snažna aroma stimulira limbički sustav i ublažava mučninu, a sisanje kriške limuna potiče probavu. Zelene jabuke također su popularan izbor, vjerojatno zbog visokog udjela pektina koji pomaže u smirivanju želuca.

Dodatne strategije za ugodnije putovanje

Osim prehrane, nekoliko jednostavnih prilagodbi u ponašanju može značajno doprinijeti ugodnijem putovanju. Odabir pravog mjesta je presudan: u automobilu sjednite na suvozačevo sjedalo, u avionu odaberite sjedalo iznad krila, a na brodu se smjestite u središnji dio donje palube gdje su pokreti najmanje izraženi. Fokusirajte pogled na fiksnu točku u daljini, poput horizonta. To pomaže mozgu da uskladi vizualne informacije s osjećajem kretanja.

Izbjegavajte čitanje, gledanje filmova ili korištenje mobitela jer to pojačava senzorni sukob. Osigurajte dotok svježeg zraka i izbjegavajte jake mirise. Akupresura može također pomoći - lagani pritisak na točku Neiguan (P6), smještenu na unutarnjoj strani podlaktice, otprilike tri prsta ispod zapešća, može ublažiti mučninu. Pokušajte se omesti ugodnom glazbom ili razgovorom.

