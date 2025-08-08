RT PLOČICA /

Ovo je hrvatski Cape Horn, mjesto gdje se sudaraju vjetrovi, ciklone i legende: 'Nekad pokaže zube'

Foto: Zvonimir Barisin/pixsell
Punta Planka je ključna točka koja poput oštrog klina razdvaja Jadran na sjeverni i južni dio. No, ta podjela nije samo simbolična. Ona ima stvaran i mjerljiv utjecaj na klimu cijele regije. Na ovom rtu susreću se i sukobljavaju najjače morske struje te vjetrovi koji oblikuju vremenske prilike. Upravo taj sraz energija rezultira nekim od najvećih valova na Jadranu, ali i fenomenom iznenadnog i potpunog zatišja. Mještani Rogoznice dobro poznaju blagodati svog rta; zahvaljujući njemu, njihovo područje tijekom ljetnih mjeseci bilježi osjetno manje padalina od susjednih gradova poput Splita i Šibenika, čineći ga oazom sunca.
Na samom rubu dalmatinske obale, dva kilometra jugoistočno od slikovite Rogoznice, uzdiže se kameni prst ispružen prema beskrajnom plavetnilu – Punta Planka. Poznata i pod imenima Rt Ploča ili Pločica, ova najisturenija točka istočne jadranske obale nije samo geografska oznaka na karti. Ona je moćna prirodna sila, nijemi svjedok tisućljetnih brodoloma, poprište božanskih čuda i mjesto gdje se Jadran lomi na dva dijela, klimatski i geografski. Ovdje se, u vječnom plesu, sudaraju ciklone i anticiklone, sjeverni i južni vjetrovi, stvarajući prizore od kojih zastaje dah.

8.8.2025.
16:22
Dina Šiljeg
Zvonimir Barisin/pixsell
Punta PlankaJadranObalaRogoznicaDalmacijaJadranska Obala
