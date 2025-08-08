Ovo je hrvatski Cape Horn, mjesto gdje se sudaraju vjetrovi, ciklone i legende: 'Nekad pokaže zube'

Na samom rubu dalmatinske obale, dva kilometra jugoistočno od slikovite Rogoznice, uzdiže se kameni prst ispružen prema beskrajnom plavetnilu – Punta Planka. Poznata i pod imenima Rt Ploča ili Pločica, ova najisturenija točka istočne jadranske obale nije samo geografska oznaka na karti. Ona je moćna prirodna sila, nijemi svjedok tisućljetnih brodoloma, poprište božanskih čuda i mjesto gdje se Jadran lomi na dva dijela, klimatski i geografski. Ovdje se, u vječnom plesu, sudaraju ciklone i anticiklone, sjeverni i južni vjetrovi, stvarajući prizore od kojih zastaje dah.