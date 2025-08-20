Ovo su najskuplje ležaljke u Europi: Elitna plaža predvodi s cijenom od čak 1200 eura po danu

Mnoge od najprivlačnijih mediteranskih plaža - od sjajne talijanske obale Amalfi do zavodljivih uvala Ibize - danas su u privatnom vlasništvu, a osigurati komadić tih plaža može vas koštati koliko i cijeli godišnji odmor.

Čak i običan par ležaljki s jednim suncobranom na prosječnoj plaži tijekom sezone može koštati od 23 eura do 58 eura dnevno, dok luksuzniji resorti i plažni klubovi dižu cijene u nebesa – i do nekoliko stotina eura dnevno.

Najskuplji najam ovog ljeta je u popularnom klubu Club La Cabane na Costa del Solu, gdje dnevni najam kreveta može doseći čak 1200 eura.

Klub je dio Los Monteros Spa and Gold Resorta pokraj Marbelle, a ležaljke i suncobrani ukrašeni su upečatljivim Dolce & Gabbana uzorcima.

U cijenu je uključen i bon od 200 eura koji se može iskoristiti za šampanjac, ali čak i za imućne putnike to je poprilično ekstravagantna cijena za ležanje uz more ili bazen.

Lokacija je sve, pa su tako ležaljke uz more ili bazen u klubu La Cabane skuplje od onih u pozadini. Obično ih koristi do tri osobe.

Skupe su i ležaljke u prvom redu na plaži Arienzo Beach Club u glamuroznom Positanu, na bajkovitoj obali Amalfi.

Trenutačno je dostupna samo druga linija ležaljki, odmah iza Elite zone, no i ona dolazi uz visoku cijenu.

Paket "Savršen dan na plaži" košta 600 eura za dvoje subotom u kolovozu, otprilike koliko i noć u luksuznom hotelu. U cijenu su uključene dvije udobne ležaljke, suncobran, ručak u dva slijeda, boca šampanjca, "mekani" ručnici i rashlađena voda.

Samo tri minute dalje, drugi resort nudi ležaljke s pogledom na očaravajuće Li Galli otoke za još većih 848 eura dnevno.

Resort La Scogliera, koji je proglašen najboljim klubom na plaži u 2024. godine, naplaćuje od 550 eura za dvije ležaljke i suncobran u najjeftinijem dijelu, a cijene dosežu do 848 eura za premium lokaciju uz obalu. Hrana i piće nisu uključeni.

Iako su luksuzni plažni klubovi sve češći diljem Mediterana, talijanske plaže imaju nerazmjerno velik broj takvih privatnih zona. Sve više dijelova obale u Italiji sada je pod privatnim upravljanjem, što znači da i lokalci i turisti često moraju platiti ležaljke čak i na prosječnim plažama, piše Daily Mail.

Prema istraživanju talijanske udruge potrošača, u posljednje četiri godine prosječna cijena za dvije ležaljke i suncobran skočila je s 180 eura na 210 eura dnevno, što je izazvalo nezadovoljstvo među Talijanima.

Zbog porasta cijena, smanjen je broj posjetitelja u popularnim regijama poput Calabrije i Emilie-Romagne, gdje je zabilježen pad od 15 posto u lipnju i srpnju u odnosu na 2024 godinu.

Prema Altroconsumo, najskuplje ležaljke su u Alassiu (340 eura), slijede Gallipoli (295 eura) i Alghero (240 eura). Predsjednik talijanskog sindikata Sib, Antonio Capacchione, ističe da mnoge obitelji teško spajaju kraj s krajem, pa štede na zabavi i odmoru.

Na ekskluzivnoj plaži Nikki Beach na Sardiniji dnevni najam dvije ležaljke stoji 400 eura, uključujući bon od 230 eura za piće. Dok su ležaljke na Playa Esmeralda znatno jeftinije (15 eura).

Cijene rastu i na Mallorci i Ibizi: UM Beach House nudi krevet za troje za 700 eura s bonom od 450 eura, a na Atzaro Beachu dnevni najam košta 350 eura s kreditom za hranu. U Monaku su cijene od 250 do 350 eura za dvije ležaljke.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Slaviša je sam na svjetioniku sa psom Brkicom usred Jadrana: 'To je najposebniji mir'