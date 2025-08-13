Britanci hrvatski grad proglasili najsigurnijim u Europi: Bilježi vrlo nisku razinu kriminala

Prema istraživanju britanske putničke agencije Riviera Travel, Dubrovnik je proglašen najsigurnijim gradom u Europi. Analizom razine kriminala i promjena u stopi kriminala u posljednjih pet godina, izrađen je ukupni indeks sigurnosti koji pokazuje koliko je pojedina destinacija sigurna za turiste.

Na samom vrhu ljestvice našao se Dubrovnik, s ukupnim rezultatom sigurnosti od 44,14, čime je zauzeo prvo mjesto kao najsigurniji grad u Europi, piše Express.

Foto: Shutterstock

Dubrovnik proglašen najsigurnijim gradom

Dubrovnik se ističe ne samo kao jedno od najsigurnijih mjesta za posjetitelje, već i kao iznimno važna kulturno-povijesna destinacija, prepoznata diljem svijeta zahvaljujući svojoj bogatoj srednjovjekovnoj arhitekturi i statusu zaštićenog UNESCO-vog svjetskog nasljeđa.

Poznat kao "Biser Jadrana", grad privlači turiste svojom impresivnom starogradskom jezgrom i očuvanim povijesnim zidinama, koje svjedoče o njegovoj dugoj i bogatoj povijesti. Prema podacima renomirane platforme Numbeo, Dubrovnik bilježi vrlo nisku razinu kriminala, s ocjenom od 8,76, dok je porast kriminalnih djela u posljednjih pet godina također na niskoj razini, s indeksom 35,38. Ovi statistički pokazatelji dodatno potvrđuju reputaciju Dubrovnika kao sigurne i poželjne destinacije za domaće i strane posjetitelje.

Ostale sigurne zemlje

Estonska prijestolnica Tallinn zauzela je drugo mjesto s ukupnim rezultatom sigurnosti 55,81 bodova. Poput Dubrovnika, i ovaj se grad može pohvaliti očuvanom srednjovjekovnom jezgrom pod zaštitom UNESCO-a. Uske popločane ulice, kafići i restorani stvaraju idiličnu atmosferu u kojoj posjetitelji mogu bezbrižno uživati u lokalnim okusima.

Na trećem mjestu nalazi se poljska prijestolnica Varšava, koja bilježi rezultat sigurnosti 60,19. Iako je u posljednjih pet godina zabilježen umjeren porast kriminala, razina kriminala je i dalje ocijenjena kao vrlo niska. Na četvrtom mjestu nalazi se Prag, s 60,88. I ovaj grad bilježi umjeren porast kriminala u posljednjih pet godina, no ukupna razina kriminala ostaje vrlo niska. Kao prijestolnica Češke i najveći grad u zemlji, Prag privlači tisuće turista godišnje svojom gotičkom arhitekturom i prepoznatljivim tornjevima. Peto mjesto pripalo je Krakovu, s rezultatom 64,31. Prema podacima Riviera Travela, grad ima nisku razinu kriminala (20,7) i umjeren porast kriminala u posljednjih pet godina (43,61).

Amsterdam se našao na šestom mjestu s ukupnim rezultatom sigurnosti 71,09. Slijedi ga München sa 73,74. Na osmom mjestu je Reykjavik, dok Zürich zauzima devetu poziciju. Deseti najsigurniji grad u Europi je Budimpešta, glavni grad Mađarske.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Direktor HTZ-a komentirao pad dolazaka i noćenja u srpnju pa poručio: 'Domaći turisti su najvrjedniji gosti'