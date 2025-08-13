Britanci hrvatski grad proglasili najsigurnijim u Europi: Bilježi vrlo nisku razinu kriminala
Hrvatski se grad našao na samom vrhu jedne prestižne europske ljestvice, potvrđujući svoj status među najpoželjnijim destinacijama
Prema istraživanju britanske putničke agencije Riviera Travel, Dubrovnik je proglašen najsigurnijim gradom u Europi. Analizom razine kriminala i promjena u stopi kriminala u posljednjih pet godina, izrađen je ukupni indeks sigurnosti koji pokazuje koliko je pojedina destinacija sigurna za turiste.
Na samom vrhu ljestvice našao se Dubrovnik, s ukupnim rezultatom sigurnosti od 44,14, čime je zauzeo prvo mjesto kao najsigurniji grad u Europi, piše Express.
Dubrovnik proglašen najsigurnijim gradom
Dubrovnik se ističe ne samo kao jedno od najsigurnijih mjesta za posjetitelje, već i kao iznimno važna kulturno-povijesna destinacija, prepoznata diljem svijeta zahvaljujući svojoj bogatoj srednjovjekovnoj arhitekturi i statusu zaštićenog UNESCO-vog svjetskog nasljeđa.
Poznat kao "Biser Jadrana", grad privlači turiste svojom impresivnom starogradskom jezgrom i očuvanim povijesnim zidinama, koje svjedoče o njegovoj dugoj i bogatoj povijesti. Prema podacima renomirane platforme Numbeo, Dubrovnik bilježi vrlo nisku razinu kriminala, s ocjenom od 8,76, dok je porast kriminalnih djela u posljednjih pet godina također na niskoj razini, s indeksom 35,38. Ovi statistički pokazatelji dodatno potvrđuju reputaciju Dubrovnika kao sigurne i poželjne destinacije za domaće i strane posjetitelje.
Ostale sigurne zemlje
Estonska prijestolnica Tallinn zauzela je drugo mjesto s ukupnim rezultatom sigurnosti 55,81 bodova. Poput Dubrovnika, i ovaj se grad može pohvaliti očuvanom srednjovjekovnom jezgrom pod zaštitom UNESCO-a. Uske popločane ulice, kafići i restorani stvaraju idiličnu atmosferu u kojoj posjetitelji mogu bezbrižno uživati u lokalnim okusima.
Na trećem mjestu nalazi se poljska prijestolnica Varšava, koja bilježi rezultat sigurnosti 60,19. Iako je u posljednjih pet godina zabilježen umjeren porast kriminala, razina kriminala je i dalje ocijenjena kao vrlo niska. Na četvrtom mjestu nalazi se Prag, s 60,88. I ovaj grad bilježi umjeren porast kriminala u posljednjih pet godina, no ukupna razina kriminala ostaje vrlo niska. Kao prijestolnica Češke i najveći grad u zemlji, Prag privlači tisuće turista godišnje svojom gotičkom arhitekturom i prepoznatljivim tornjevima. Peto mjesto pripalo je Krakovu, s rezultatom 64,31. Prema podacima Riviera Travela, grad ima nisku razinu kriminala (20,7) i umjeren porast kriminala u posljednjih pet godina (43,61).
Amsterdam se našao na šestom mjestu s ukupnim rezultatom sigurnosti 71,09. Slijedi ga München sa 73,74. Na osmom mjestu je Reykjavik, dok Zürich zauzima devetu poziciju. Deseti najsigurniji grad u Europi je Budimpešta, glavni grad Mađarske.
POGLEDAJTE GALERIJU
POGLEDAJTE VIDEO: Direktor HTZ-a komentirao pad dolazaka i noćenja u srpnju pa poručio: 'Domaći turisti su najvrjedniji gosti'