Obitelj platila ljetovanje u hotelu s pet zvjezdica: Dočekalo ih je neugodno iznenađenje

Ono što je trebalo biti bezbrižno obiteljsko ljetovanje u turskoj Antalyi za britansku obitelj Lane–Preston pretvorilo se u emocionalno i financijski iznimno teško iskustvo.

Roditelji 19-mjesečnog djeteta tvrde da su ostali bez više od 1800 britanskih funti (oko 2100 eura) nakon što su putem jedne turističke agencije rezervirali smještaj u navodno luksuznom resortu s pet zvjezdica, koji, kako su kasnije ustvrdili, u stvarnosti nije odgovarao opisu, piše LADbible.

Agencija nasamarila obitelj

Početkom srpnja doputovali su u Antalyu očekujući obiteljski hotel s nizom sadržaja prilagođenih djeci, uključujući bazene, tematska igrališta i tzv. "Štrumpf selo". Međutim, smještaj je bio daleko od onog u promotivnim materijalima.

"Hotel nije izgledao ni približno kao na fotografijama. Soba je bila mračna, prljava i zastarjela. Nije bilo ni dječjeg krevetića, a osoblje nam je reklo da dijete može jednostavno spavati s nama u krevetu", izjavila je Gemma Lane, ne krijući razočaranje i suze zbog cjelokupne situacije.

Navodno igralište svedeno je na dio umjetne trave i zapušteno zemljište, unutarnji bazen bio je zatvoren, a "Štrumpf selo" bilo je potpuno drukčije. Cijeli objekt djelovao je zanemareno i svakako nije bio luksuzan.

Situaciju je dodatno otežala činjenica da su, kako bi nastavili odmor u prihvatljivim uvjetima, morali dodatno izdvojiti 1500 funti (oko 1730 eura) za premještaj u drugi smještaj. Agencija im je naknadno ponudila povrat od 173 funte (199 eura), što su odbili, nazvavši cijeli slučaj "prevarom".

"Radije bih se vratila kući istog trena nego ostala tamo. Ovo je bio najgori hotel u kojem sam ikad bila", dodala je Gemma.

Iz turističke agencije poručili su da im je žao što boravak obitelji Lane–Preston nije ispunio očekivanja te su, zbog zaprimljenih pritužbi, pokrenuli internu istragu. Naglasili su i da su gosti napustili smještaj prije nego što je njihov tim za korisničku podršku imao priliku reagirati i ponuditi rješenje na licu mjesta.

"Kontaktirali smo gospodina Prestona, ispričali se i odobrili povrat sredstava za neiskorištene noći u smještaju", stoji u priopćenju agencije.

