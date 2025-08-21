Putujete uskoro? Stručnjakinja Andrea upozorava zašto je vaš kovčeg 'raj za lopove'

Jedna putna stručnjakinja upozorila je da vaš kovčeg može biti pravi "san za lopove", i to vjerojatno iz razloga koji vam ne bi prvi pao na pamet. Upozoravajući sve koji planiraju putovati, bilo ove ili sljedeće godine, savjetuje da izbjegavate jednu vrstu kovčega.

Otkrivajući koji kovčezi "viču: ukradi me", Andrea Platania, putna stručnjakinja iz Transfeera koja godinama surađuje s iskusnim putnicima, kaže da previše ljudi misli kako je upečatljiv kovčeg pametan izbor. Međutim, bolje je stopiti se s masom, ističe ona.

"Upadljiv kovčeg može izgledati moderno, ali privlači pažnju pogrešnih ljudi", objašnjava Platania. "Ako stvarno želite putovati sigurno, odaberite nešto običnije, pa čak i malo pohabano. Ne privlači poglede i ne odaje što bi moglo biti unutra."

No nije samo izgled kovčega bitan. Pravilno osiguravanje također igra veliku ulogu. Stručnjakinja napominje da čak i obični lokot može napraviti razliku. Naime, lopovi koji traže brze mete vjerojatno će zaobići kovčeg koji pruža bilo kakav otpor.

Iako preporučuje da izbjegavate upadljive kovčege, to ne znači da se morate odreći svojih osobnih oznaka. Male vrpce, naljepnice ili diskretni markeri mogu vam pomoći da svoj kovčeg brže prepoznate na traci, ali bez da ga pretvorite u "blago na kotačima".

"Sve je u ravnoteži. Želite ga brzo prepoznati, ali bez da izgleda kao nešto vrijedno što vrijedi ukrasti", rekla je Platania.

Na kovčeg stavite lokator

Još jedan način da zaštitite svoje stvari je da u kovčeg stavite lokator. Postoje brojni uređaji koji se lako ubace unutra, a ako se kovčeg izgubi ili bude ukraden, možete pratiti gdje se nalazi.

"Ako kovčeg nestane, lokator može pomoći i vama i zrakoplovnoj kompaniji da ga pronađete, a i olakšava proces kod osiguravajućih zahtjeva", dodaje Platania.

Nažalost, prijetnje ne dolaze samo iz zračnih luka. Andrea otkriva da su željezničke stanice sve češće mete, a krađe iz vlakova u Velikoj Britaniji porasle su za gotovo 37 posto u 2024. godini u odnosu na prethodnu.

Britanska prometna policija zabilježila je 1915 ukradenih kovčega u 2024., dok ih je u 2023. bilo 1398. Najveća žarišta su prometne stanice poput King’s Crossa, Paddingtona i Eustona, piše Express.

Osim prevencije krađe, putno osiguranje nikako ne treba zanemariti. Provjerite pokriva li vaša polica osiguranja stvari izvan kuće ili razmislite o dodatnom osiguranju koje uključuje i zaštitu prtljage.

"Gubitak kovčega je stresan, ali još je gore ako morate sami snositi trošak", upozorava stručnjakinja.

Za kraj, savjetuje da u slučaju krađe odmah prijavite incident, jer brza reakcija povećava šanse za pronalazak stvari i ubrzava obradu osiguranja. Prije puta, fotografirajte svoj kovčeg kako biste lakše pomogli u identifikaciji ako dođe do problema.

