Kameni div dva stoljeća prkosi buri i čuva legendu o tužnoj ljubavi: 'Slika koja ostaje zauvijek'

Na krajnjem sjeverozapadu Istre, gdje se kopno najdublje uranja u Jadransko more, na rtu poznatom kao Punta Salvore, stoji kameni div koji više od dva stoljeća prkosi buri i moru. Savudrijski svjetionik, najstariji aktivni svjetionik na Jadranu, nije samo ključna točka za pomorce, već i čuvar jedne od najromantičnijih i najtužnijih legendi istarskog poluotoka. Njegova bijela kula, visoka 29 metara, svjedok je carskih ambicija, tehnoloških revolucija i jedne nesuđene ljubavi koja i danas odjekuje u šumu valova.

