Stručnjakinja o savršenom doručku na godišnjem odmoru: 'Iskoristite to maksimalno'

Od mekanih ogrtača do vruće hidromasažne kade, postoji bezbroj stvari koje se mogu voljeti kod hotela. No, za mnoge ljude ne vrhu popisa je buffet doručak.

Za švedskim stolom mnogi uživaju u punjenju tanjura kobasicama, slaninom, svježim pecivom ili omletom. Međutim, ako se zaista želite dobro najesti na godišnjem odmoru, možda biste trebali preispitati svoju strategiju.

Dr. Rachel Woods, viša predavačica fiziologije na Sveučilištu Lincoln otkrila je što čini savršen buffet doručak. Nažalost za ljubitelje mesa, idealan tanjur je u potpunosti biljnog porijekla.

"Ako vaš hotel nudi doručak, iskoristite ga kao priliku da započnete dan hranjivim namirnicama. Tanjur s gljivama, rajčicama, grahom ili svježim voćem može vas dobro pripremiti za dan i olakšati vam izbor hrane do kraja dana", savjetovala je stručnjakinja u razgovoru za The Conversation.

Foto: Shutterstock

U obroke uvrstite zdrave dodatke

Dr. Woods tvrdi da bi kad ste na godišnjem odmoru trebalo biti riječ o "opuštanju, uživanju i stvaranju uspomena, a ne opsesiji 'savršenim' planom prehrane".

"Zdrava prehrana gradi se mjesecima i godinama, a ne u jednom tjednu (ili dva). Umjesto ograničavanja hrane, bolji pristup je uvrstiti zdrave dodatke u svoje obroke. Tako možete nahraniti svoje tijelo, podržati probavni sustav i ostati hidrirani bez osjećaja uskraćenosti", objasnila je.

Ako boravite u all-inclusive hotelu, dr. Woods tvrdi da biste trebali dodati voće ili povrće u svaki obrok.

'U all-inclusive odmaralištu, raznolikost olakšava uključivanje više voća i povrća', objasnila je.

Uživajte u lokalnoj kuhinji

"Dodavanje salate ili povrća na svaki tanjur ili gomilanje nasjeckanog voća za doručak održava unos vlakana i osigurava vrijedne hranjive tvari. Ako želite umjeren unos kalorija, početak obroka sa salatom ili voćem može vam pomoći da se zasitite prije glavnog jela", dodala je stručnjakinja.

"Samostalno pripremanje hrane ili objedovanje vani je zamršenije, ali ne i nemoguće. Naručivanje priloga od povrća, kupnja svježeg voća za sobu i držanje vrećice orašastih plodova ili sjemenki pri ruci mogu pomoći", istaknula je.

Bez obzira na vaš smještaj, dr. Woods savjetuje uživanje u lokalnoj kuhinji, piše Daily Mail.

"Na Mediteranu, na primjer, tradicionalna prehrana bogata je povrćem, maslinovim uljem i svježom ribom. To je sve povezano sa zdravljem srca i dugovječnošću. Ako ste blizu obale, iskoristite maksimalno svježu ribu, koja je izvrstan izvor zdravih masti. Odabir cjelovitih, minimalno prerađenih namirnica što je češće moguće općenito je najzdravija opcija", rekla je.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Liječnik o metabolizmu, njegovim bolestima i poremećajima: 'Radi se o nizu kemijskih reakcija s jednim ciljem'