Ovaj proizvod uvijek treba nositi u koferu: 'Spašava budžet i štedi prostor'

Pakiranje prtljage može biti jedan od najstresnijih dijelova godišnjeg odmora. Često je teško pronaći ravnotežu između pretjeranog pakiranja, pridržavanja ograničenja težine prtljage i osiguravanja da imate dovoljno odjeće za cijelo putovanje. Zapravo, 58 posto Britanaca doživljava "stres uzrokovan pakiranjem za putovanje", otkrilo je istraživanje ASDA Money.

To je panika koju neki osjećaju dok se pakiraju za odmor, posebno zbog skupih naknada za predanu prtljagu.

Nasreću, jedan turistički stručnjak, Jamie Fraser iz Wild Packs American Summer Campa, ima rješenje koje može pomoći da maksimalno iskoristite prostor u svojoj prtljazi.

On preporučuje da spakirate listiće deterdženta za pranje rublja. Cijena za 20 listića kreće se od osam eura. Fraser objašnjava kako bi putnici mogli izbjeći pretjerano pakiranje i umjesto toga prati odjeću koju ponesu pomoću tih listića - dok su na putu.

"Mnoge odjevne predmete moguće je ponovno koristiti i lako ih je oprati jednostavno koristeći umivaonik u smještaju i nekoliko listića deterdženta za pranje", rekao je. "Listići deterdženta savršeni su za staviti u kofer u usporedbi s pretjeranim pakiranjem odjeće i rizikom od prekoračenja dozvoljene težine prtljage."

Foto: Pexels

Lagani i povoljni, listići su idealan način da osvježite svoju odjeću na odmoru, a da pritom ne opteretite prtljagu, piše Daily Mail.

Jednostavan trik smanjuje količinu odjeće u koferu

"Oni zauzimaju jako malo prostora, teže gotovo ništa i savršeni su za osvježavanje odjeće tijekom cijelog putovanja", dodaje stručnjak. "Za razliku od tekućih i praškastih deterdženta, ovi listići neće iscuriti niti stvarati probleme na sigurnosnim provjerama u zračnim lukama."

Stručnjak otkriva kako ovaj jednostavan trik može značajno smanjiti količinu odjeće koju putnici trebaju spakirati.

"Ako ponesete nekoliko listića deterdženta, možete prepoloviti količinu odjeće koju nosite i jednostavno je oprati i ponovno nositi po potrebi", objašnjava. "Čak i na duljim putovanjima moguće je proći samo s ručnom prtljagom, što je velika prednost s obzirom na to da naknade za predanu prtljagu mogu doseći i do 77 eura."

Fraser preporučuje da odjeću potpuno potopite u vodu u umivaoniku i dodate listić deterdženta. Savjetuje da miješate vodu dok se listić ne otopi te da sapunicu dobro umasirate u tkaninu prije nego što je ostavite da se namače deset do 15 minuta.

Zatim preporučuje ispiranje čistom vodom i istiskivanje viška vode. Kaže da se "izbjegava cijeđenje“ te da se odjeća ostavi da se osuši.

