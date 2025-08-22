Odmah se zaustavite ako ovo primijetite u automobilu: Ignoriranje vas može skupo koštati

Ako tijekom vožnje primijetite gusti bijeli dim kako izlazi iz ispušne cijevi, osobito tijekom toplog dana, nemojte to zanemariti.

Matt Boesch, stručnjak za ispušne sustave, ističe da takav dim može značiti da motor sagorijeva rashladnu tekućinu, što je čest znak da je došlo do kvara na brtvi glave motora, jednog od ključnih dijelova za ispravan rad vozila, piše Express.

Foto: Shutterstock

Znakovi koji upućuju na kvar

"Ako vidite gusti bijeli dim kad vani nije hladno, to je ozbiljno upozorenje. Vrlo je vjerojatno da rashladna tekućina ulazi u motor, što može dovesti do trajnog oštećenja. Vožnjom u tom stanju riskirate kvar koji se može popraviti samo kompletnom zamjenom dijelova i uz vrlo visoke troškove", objašnjava Boesch i dodaje da se čim primijetite bijeli dim, odmah zaustavite i pozovete pomoć.

Bijeli dim nije jedini znak koji upućuje na kvar. Vozači bi trebali obratiti pažnju i na druge znakove, poput zamućenog motornog ulja, pregrijavanja motora ili iznenadnog gubitka snage, sve su to mogući pokazatelji kvara brtve glave motora, koji se s vremenom samo pogoršava.

"Takav se kvar neće riješiti sam od sebe. Što dulje čekate, to ćete više platiti", upozorava Boesch.

Iako su dostupni brzi popravci u obliku raznih brtvila koje se mogu kupiti online ili u trgovinama autodijelova, stručnjak naglašava da su takva rješenja samo privremena: "Privremeni popravci mogu kratkoročno odgoditi kvar, ali problem se obično ponovno pojavi, često s još većim posljedicama."

Zamjena brtve glave motora najčešće stoji više od 800 eura, a ovisno o modelu vozila, popravak može premašiti i 1500 eura. Zato Boesch savjetuje vozačima da u budžetu uvijek imaju izdvojena sredstva za ovakve nepredviđene kvarove jer rana reakcija često znači manji trošak i sigurniju vožnju.

Foto: Shutterstock

Druge alarmantne promjene

Osim bijelog dima, važno je obratiti pažnju i na dim plave ili crne boje. Plavi dim često ukazuje na to da motor sagorijeva ulje — najčešće zbog istrošenih klipnih prstenova ili brtvila na ventilima. Crni dim, s druge strane, može biti znak problema s ulijevanjem goriva ili mješavinom goriva i zraka.

"Ispuh je jedan od načina na koji vam automobil pokazuje da nešto nije u redu. Svaka promjena boje, mirisa ili količine dima znak je da trebate provjeriti vozilo", kaže Boesch.

Još jedan rani znak mogućeg kvara su upozoravajuća svjetla na kontrolnoj ploči. Iako ih mnogi vozači ignoriraju, smatrajući da se kvar može riješiti kasnije, često su upravo ta svjetla prvi znak ozbiljnijih problema.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Što je najveća prijetnja Zemlji i kada ćemo kolonizirati Mars? Direkt u gostima kod astronoma