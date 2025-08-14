Vodič za preživljavanje na cestama: Pred nama su kolone i velike vrućine, naoružajte se strpljenjem

Pred nama je još jedan vikend koji donosi kombinaciju velikih gužvi na prometnicama i visokih ljetnih temperatura. Putovanje prema obali ili povratak s odmora u takvim uvjetima može se pretvoriti u iscrpljujuću avanturu. Ipak, uz dobru pripremu, strpljenje i nekoliko provjerenih savjeta, svoje putovanje možete učiniti znatno ugodnijim i sigurnijim. Bilo da putujete automobilom, autobusom ili vlakom, s djecom ili bez njih, ovaj sveobuhvatni vodič pomoći će vam da spremni dočekate sve izazove na putu i bez stresa stignete na svoje odredište.

Opći savjeti za putovanje po ljetnim vrućinama

Bez obzira na prijevozno sredstvo, nekoliko je univerzalnih pravila kojih se valja pridržavati tijekom putovanja u vrijeme najvećih vrućina i prometnih zastoja.

Hidratacija i lagana prehrana su ključni

Dovoljan unos tekućine apsolutni je prioritet. Ponesite više vode nego što mislite da će vam trebati, idealno u putnom hladnjaku. Preporučuje se piti vodu sobne temperature ili blago rashlađenu, kojoj možete dodati krišku limuna ili listiće mente za osvježenje. Izbjegavajte ledena, gazirana i zaslađena pića jer mogu izazvati šok za organizam i pojačati dehidraciju. Umjesto teških obroka, odlučite se za laganu i svježu hranu bogatu vodom, poput lubenice, dinje, rajčica i krastavaca. Orašasti plodovi i sjemenke odličan su izbor za zdrave grickalice.

Planirajte vrijeme putovanja i redovite pauze

Ako je ikako moguće, izbjegavajte putovanje u najprometnijim terminima – petkom poslijepodne, subotom ujutro i nedjeljom navečer. Najmanje gužve obično su sredinom tjedna. Razmislite o polasku na put vrlo rano ujutro (između 2 i 3 sata) ili kasno navečer kako biste izbjegli najveće vrućine i zastoje. Ne zaboravite planirati redovite pauze, otprilike svaka dva do tri sata, kako biste se odmorili, protegnuli noge i osvježili. Stanje na cestama uvijek možete pratiti putem HAK-ove aplikacije ili radijskih postaja.

Putovanje automobilom: Priprema i strpljenje

Automobil nudi najveću fleksibilnost, ali u ljetnim mjesecima donosi i specifične izazove. Priprema vozila i vozača jednako su važni za siguran dolazak na cilj.

Pripremite vozilo za put

Prije polaska na duži put, nužno je provjeriti ispravnost vozila. Obratite posebnu pozornost na tlak u gumama, koji se na visokim temperaturama može mijenjati. Provjerite razinu ulja u motoru, stanje rashladne tekućine i tekućine za pranje stakla. Ispravan klima-uređaj nije luksuz, već potreba koja izravno utječe na koncentraciju i smanjuje umor vozača. U vozilu je obavezno imati sigurnosnu opremu: reflektirajući prsluk, sigurnosni trokut i kutiju prve pomoći.

Vožnja u koloni: Taktike za izbjegavanje stresa

Hrvatski vozači poznati su po asertivnom stilu vožnje, osobito na obalnim cestama. Najbolji pristup je ostati smiren, voziti defenzivno i držati dovoljan razmak. Brže vozače pustite da prođu i ne upuštajte se u nepotrebne konfrontacije.

Kako biste izbjegli duga čekanja na naplatnim kućicama, koristite beskontaktnu naplatu putem ENC uređaja ili kreditnih kartica. Time značajno skraćujete vrijeme provedeno u kolonama. Sve informacije o ENC uređajima i prodajnim mjestima dostupne su na stranicama Hrvatskih autocesta. Ako su autoceste (označene slovom 'A') preopterećene, razmislite o korištenju alternativnih državnih cesta (označene slovom 'D') koje su često slikovitije, iako putovanje njima traje nešto dulje.

Sigurnost na prvom mjestu

Nikada, ni na najkraće vrijeme, ne ostavljajte djecu ili kućne ljubimce same u parkiranom automobilu. Temperatura u vozilu na suncu raste iznimno brzo i može doseći smrtonosne razine. Ponavljanje nije naodmet: vezanje sigurnosnim pojasom obavezno je za sve putnike u vozilu, a djeca niža od 135 cm moraju biti smještena u odgovarajuću i ispravno pričvršćenu autosjedalicu. Korištenje mobitela tijekom vožnje dopušteno je isključivo uz hands-free uređaj.

Putujete s djecom? Savjeti za mirnu vožnju

Dugo putovanje s djecom zahtijeva dodatno planiranje kako bi svima ostalo u dobrom sjećanju.

Planirajte česta zaustavljanja: Djeci su potrebne češće i kraće pauze kako bi se protegnula i potrošila višak energije.

Djeci su potrebne češće i kraće pauze kako bi se protegnula i potrošila višak energije. Osigurajte ugodnu temperaturu: Podesite klima-uređaj tako da zrak ne puše izravno u dijete. Prije nego što dijete stavite u sjedalicu, provjerite jesu li metalne kopče i pojasevi prevrući na dodir, osobito ako je automobil bio parkiran na suncu.

Podesite klima-uređaj tako da zrak ne puše izravno u dijete. Prije nego što dijete stavite u sjedalicu, provjerite jesu li metalne kopče i pojasevi prevrući na dodir, osobito ako je automobil bio parkiran na suncu. Hidratacija i grickalice: Pripremite dovoljno vode u manjim bočicama i razne zdrave grickalice kako biste izbjegli nervozu zbog gladi ili žeđi.

Pripremite dovoljno vode u manjim bočicama i razne zdrave grickalice kako biste izbjegli nervozu zbog gladi ili žeđi. Zabava je važna: Ponesite omiljene dječje pjesme, zvučne priče ili igre koje ne zahtijevaju gledanje u ekran, pogotovo ako su djeca sklona mučnini. Gledanje kroz prozor najbolji je lijek protiv mučnine.

Alternativni načini putovanja: Autobus i vlak

Ako želite izbjeći stres vožnje, autobus i vlak odlične su alternative koje nude drugačiji doživljaj putovanja.

Udobno putovanje autobusom

Hrvatska ima iznimno razvijenu mrežu autobusnih linija koje povezuju sve veće gradove i turistička mjesta. Kako bi vam putovanje bilo što ugodnije, odjenite se slojevito jer klima-uređaj u autobusu može biti jak. Ponesite vlastitu hranu i piće da izbjegnete više cijene na odmorištima. Noćna putovanja autobusom mogu biti odličan izbor jer štedite na smještaju, a vrijeme brže prolazi dok spavate.

Opuštajuće putovanje vlakom

Putovanje vlakom nudi jedinstvenu priliku za uživanje u predivnim krajolicima Hrvatske bez brige o prometu. Vlakovi su pouzdani i udobni, a željezničku mrežu, kojom upravlja HŽ Putnički prijevoz, povezuje ključne regije. Važno je napomenuti da željeznička mreža ne seže do Dubrovnika, već završava u Splitu. Preporučuje se provjeriti vozni red i kupiti karte unaprijed.

Bez obzira na to kako i kamo putujete, zapamtite da je putovanje dio odmora. Naoružajte se strpljenjem, dobrom glazbom i dovoljnim količinama vode.

