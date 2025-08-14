Kolona od 7 km na A1 zbog nesreće, zbog vjetra zabrane na pojedinim dionicama

Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, važnijim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, pojedinim graničnim prijelazima te trajektnim lukama i pristaništima, izvještava jutros HAK. "Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama", objavili su.

Autocesta A1 Zagreb-Ploče-Karamatići:

Povećana je gustoća prometa između Zagreba i Bosiljeva u oba smjera; pred naplatama Lučko i Demerje nema dužih čekanja;

zbog prometne nesreće između čvorova Novigrad i Bosiljevo 1, na 61. km u smjeru Dubrovnika, vozi se po dva prometna traka u koloni od oko sedam km.

Autocesta A4 Goričan-Zagreb:

Zbog prometne nerseće na čvoru Zagreb istok u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom usporeno.

Jadranska magistrala (DC8):

Zbog vjetra između Novog Vinodolskog i Senja zabrana je prometa za I. skupinu vozila - autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle; zbog prometne nesreće kod graničnog prijelaza Pasjak vozi se jednim trakom usporeno.

Zbog blagdana Velike Gospe, 15. kolovoza, i uobičajenih ljetnih zabrana, ograničenja za teretna motorna vozila iznad 7,5 t bit će (zabrane nema na autocestama te na državnoj cesti DC1):

četvrtak, 14. kolovoza – 15:00 do 23:00;

petak, Velika Gospa 15. kolovoza – 14:00 do 23:00;

subota, 16. kolovoza – 04:00 do 14:00;

nedjelja, 17. kolovoza – 12:00 do 23:00.