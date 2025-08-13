Policija objavila savjete uoči Velike Gospe: 'Na ovo skrećemo pozornost vozačima'

Policija je u srijedu objavila savjete sudionicima u prometu ususret blagdanu Velike Gospe.

Priopćenje policije prenosimo u cijelosti:

"Povodom hodočašća i blagdana Velike Gospe 14./15. kolovoza i održavanja središnjih vjerskih svečanosti u petak, 15. kolovoza, očekuje se kretanje većeg broja vozila i pješaka državnim i županijskim cestama. U petak, 15. kolovoza slavi se blagdan Velike Gospe, svetkovina tijekom koje mnoštvo vjernika hodočasti u brojna marijanska svetišta te na put kreću osobnim vozilima, autobusima ili pješice već u ranim jutarnjim satima, dok se povratak hodočasnika predviđa u poslijepodnevnim satima.

U tom razdoblju promet na svim prilaznim cestama prema svetištima bit će pojačan. Stoga skrećemo pozornost vozačima na pješake na cestama koji će hodočastiti tijekom noći i ranojutarnjih sati, dok pješacima savjetujemo da zbog svoje sigurnosti poštuju prometna pravila (kretanje pločnikom ili uz krajnji rub ceste) i da koriste reflektirajuće prsluke kako bi ih vozači mogli lakše uočiti (kao što je i propisano Zakonom o sigurnosti prometa na cestama).

Pojačan promet

Kako blagdan Velike Gospe pada u petak, za očekivati je da će mnogi vjernici na odredišta krenuti već u četvrtak predvečer, tako da se očekuje pojačani promet i na autocestama. Stoga vozače i sve sudionike u prometu pozivamo na strpljivost i strogo poštivanje prometnih propisa - od ograničenja brzine, vezanja sigurnosnim pojasom, nekorištenja mobitela, do apsolutnog izbjegavanja alkoholnih pića.

Upozoravamo na strogu zabranu kretanja zaustavnom trakom, održavanje potrebne udaljenosti od vozila ispred i korištenje lijeve prometne trake autoceste isključivo za pretjecanje. Uoči i na dan Velike Gospe policijski će službenici posebnu pozornost posvetiti stanju sigurnosti u cestovnom prometu te poduzeti niz preventivno-represivnih aktivnosti u cilju zaštite svih sudionika u prometu. U provođenje planiranih aktivnosti uključit će se maksimalno raspoloživi broj policijskih službenika pa će se osigurati njihova vidljiva nazočnost na cestama, a pogotovo na svim prometnim pravcima koji vode prema marijanskim svetištima.

Savjeti sudionicima u prometu:

vodite računa o tehničkoj ispravnosti vozila kojim upravljate, posebice, stanju i ispravnosti pneumatika,

brzinu kretanja vozila prilagodite stanju i uvjetima na cesti,

poštujte ograničenja brzine kretanja vozila (propisana zakonom ili postavljenim prometnim znacima, uključujući pritom i ograničenja na promjenjivoj prometnoj signalizaciji),

ne konzumirajte alkoholna pića prije i za vrijeme vožnje,

ne koristite mobitel tijekom vožnje,

koristite sigurnosni pojas i na prednjim i na stražnjim sjedalima u vozilu,

pobrinite se za adekvatan smještaj djece u vozilu,

bez obzira na žurbu, ne ulazite u rizična pretjecanja,

pješačkim prijelazima približavajte se smanjenom brzinom i povećanim oprezom,

prilikom vožnje u kolonama držite dovoljan razmak između vozila,

ako se kao pješak krećete kolnikom na javnoj cesti izvan naselja, hodajte uz lijevi rub kolnika u smjeru kretanja, a noću i danju u slučajevima smanjene vidljivosti koristite svjetliju odjeću. Zakonska obaveza je da ako se krećete kolnikom morate biti označeni nekim izvorom svjetlosti ili reflektirajućom materijom,

biciklisti, budite propisno označeni, zakonska obaveza je da noću i danju u uvjetima smanjene vidljivosti budete označeni reflektirajućim prslukom ili reflektirajućom biciklističkom odjećom.

Savjeti i preporuke za vozače mopeda i motocikala:

prije vožnje očistite vizir, stavite zaštitnu kacigu i pravilno je zategnute,

uz zaštitnu kacigu, koristite i drugu zaštitnu opremu (jakna, hlače, štitnici, čizme i rukavice),

zbog ionako manje, a samim time i teže uočljive siluete na cesti, preporuka je da nosite svjetliju odjeću i kacigu, „življih“ boja, odnosno s reflektirajućim detaljima,

provjerite tlak u gumama,

upalite dnevno ili kratko svjetlo,

ne upravljajte pod utjecajem alkohola ili droga,

poštujte dopuštena ograničenja brzine,

prilagodite brzinu vožnje uvjetima na cesti (stanju i karakteristikama ceste),

prilikom vožnje u skupini, vozite u slijedu jedan iza drugoga,

vozite sredinom prometnog traka, a ne uz središnji dio kolnika, jer je to za vozače ostalih vozila mrtvi kut (iznimka je samo situacija kada se kreće kolnikom koji ima samo po jednu prometnu traku namijenjenu za promet vozila u jednom smjeru, gdje se moped tada treba kretati što bliže desnom rubu kolnika),

prilikom vožnje kroz lijevi zavoj, odmaknite se dovoljno od središnje crte (jer se vožnjom uz crtu i naginjanjem u zavoju glava vozača može nalaziti čak do 1 metar u prometnoj traci namijenjenoj za promet vozila iz suprotnog smjera),

ne vozite slalom između vozila,

izbjegavajte vožnju na dijelovima asfalta na kojima ima pijeska, ulja i sl., posebice u zavojima,

kontrolirajte svoje ponašanje i strast za vožnju te ne ispitujte mogućnosti svog mopeda ili motocikla u prometu na cestama,

predviđajte poteze vozača (drugih) automobila,

vozite se na dovoljnoj udaljenosti od vozila ispred sebe,

poduzmite i sve drugo što je u vašoj moći da budete sigurni u prometu.

Svim hodočasnicima i ostalim sudionicima u prometu želimo da sretno stignu na svoja odredišta!", ističe policija u priopćenju.

POGLEDAJTE VIDEO: Produženi vikend i blagdan Tijelova - Hrvati u kolonama prema moru, gužve u trajektnim lukama