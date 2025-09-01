Ovaj grad je nekoć bio magnet za iseljenike, a sada svi odlaze: 'Postaje sve skuplje'

Dubai je dugo bio poželjna destinacija za Britance u potrazi za visokim primanjima, luksuznim životom i niskim porezima, no rast troškova i sve veća konkurencija na tržištu rada sve više otežavaju ostvarenje njihovih očekivanja zbog čega su mnogi odlučili vratiti u Veliku Britaniju.

Fraza koja je započela kao interna šala na društvenim mrežama, "Habibi, don’t come to Dubai ('Ljubavi, ne dolazi u Duba'i)", sada se koristi i u stvarnom životu kao upozorenje ljudima koji se žele doseliti.

"Godinama je Dubai bio dragulj u kruni britanskih iseljenika - nudio je plaće bez poreza, sunce tijekom cijele godine i dinamičan način života, ali nedavna izvješća pokazuju da taj sjaj za neke počinje blijedjeti.

Troškovi života su naglo porasli, najamnine dosežu rekordne visine, školstvo i zdravstvo postaju sve skuplji, a svakodnevni troškovi, od namirnica do slobodnog vremena, znatno su veći nego prije. Istovremeno, tržište rada postaje sve konkurentnije kako grad sazrijeva i postaje žrtva vlastitog uspjeha u privlačenju globalnih talenata", objasnio je Ross Irvine, financijski direktor tvrtke William Russell, koja se bavi osiguranjem iseljenika, za Daily Mail.

Povećali se troškovi života u Dubaiju

Charlie Morgan se u Ujedinjene Arapske Emirate preselio 2023. godine zbog poslovnih prilika. Cijenio je poticanje zdravog načina života i stroge zakone o alkoholu, ali nakon dvije godine odlučio je otići jer su izazovi života u gradu nadmašili prednosti, unatoč primanjima od 30 milijuna funti (34 milijuna eura).

"Problem s Dubaijem je što svi planiraju otići. To je grad s rotirajućim vratima - ljudi dolaze i odlaze", rekao je Morgan i dodao kako mnogi pogrešno misle da su primanja u UAE u potpunosti oslobođena poreza, dok su pravila zapravo komplicirana.

Jedna influencerica je na TikToku otkrila da je morala napustiti Dubai zbog previsokih troškova života, dok Britanac Aidan Doyle, koji živi ondje posljednje tri godine, ističe da je grad znatno promijenio karakter te da postoji pritisak da se prati luksuz susjeda.

Britanka Elbi Henshaw (23) preselila se u Dubai u siječnju očekivajući bolju kvalitetu života ondje. Ipak, priznaje da joj nedostaje britanska kultura i pubovi te da je teško pratiti luksuzni stil života prikazan na društvenim mrežama. Zbog visokih troškova, sada radi šest dana tjedno kako bi održala životni standard u gradu.

To se događa u trenutku kada je priljev iseljenika koji žele unovčiti tržište nekretnina u Dubaiju povećao cijene kuća i najamnina. Trenutačno je Dubai 15. najskuplji grad na svijetu i najskuplji na Bliskom istoku, a cijene nekretnina porasle su 21 posto. Grad je skuplji od Tel Aviva, Miamija, Chicaga, Pariza i Berlina, dok ga London trenutačno nadmašuje.

Primjerice, uvozno pivo od 330 mililitara u Londonu košta prosječno 5,25 funti (oko šest eura) dok je u Dubaiju 10,93 funti (12,62 eura). Cappuccino u Londonu stoji 3,74 funti (4,32 eura), a u Dubaiju 4,67 funti (5,39 eura). S druge strane, cigarete su jeftinije u Dubaiju – kutija Marlboro cigareta košta oko 5,03 funti (5,81 eura), dok je u Londonu 16,25 funti (18,76 eura).

Računi za režije, uključujući struju, vodu, grijanje i odvoz smeća, za stan od 85 m² u Londonu iznose oko 236,75 funti (273,27 eura), dok su u Dubaiju 183,23 funti (211,49 eura). Međutim, internet je znatno skuplji u UAE – veza od 60 Mbps s neograničenim prometom košta oko 80,97 funti (93,46 eura), dok je u Londonu 31,53 funti (36,39 eura).

