Ovo želite posjetiti: Kuće izgledaju kao slikarsko platno, a cijelo mjesto kao da je izašlo iz bajke

Foto: Profimedia
Mali otok Burano poznat je po neodoljivim šarenim kućama. Ovaj živopisni kutak Italije privlači posjetitelje iz cijelog svijeta. Burano nudi mir i jedinstveni doživljaj života daleko od gradske vreve.
U srcu Venecijanske lagune, na svega 45 minuta vožnje od užurbanog Trga svetog Marka, smjestio se Burano, otok koji izgleda kao sa slikarskog platna. Poznat po svojim jarko obojenim kućama koje se zrcale u kanalima i stoljetnoj tradiciji izrade čipke, Burano nudi bijeg u svijet gdje vrijeme teče sporije, a svaki kutak priča svoju jedinstvenu, šarenu priču, piše Venice Explorer.

Pogledajte u galeriji kako izgleda najšareniji otok u Italiji.

30.8.2025.
15:56
Antonela Ištvan
