Zbog nje nitko nije ni primijetio pivo: Plavuša u uskoj haljini zaludjela posjetitelje festivala

Treća večer ovogodišnjeg Dana prvog hrvatskog piva u Osijeku donijela je pravu glazbenu poslasticu posjetiteljima. Nakon nastupa Grupe Royal, atmosferu je podigao popularni pjevač Željko Samardžić koji je pod veliki šator privukao mnoštvo fanova.

Posjetitelji su uživali u hitovima poput “9000 hiljada” i drugih, a vesela atmosfera trajala je do kasno u noć. Veliku pažnju privukle su i zgodne dame zanimljivim i upečatljivim modnim kombinacijama, ali i muškarci veselim raspoloženjem.

Zabava se nastavlja i u subotu kada na istu pozornicu stiže Lexington band, a organizatori najavljuju još jedan spektakl, a kakva je atmosfera prevladavala u petak zabilježio je portal SiB!