Zbog nje nitko nije ni primijetio pivo: Plavuša u uskoj haljini zaludjela posjetitelje festivala

NI DANAS NIJE PUNO TOGA JASNO /
Od Kornatske tragedije prošlo je 18 godina: Ovo su najteži trenuci ovog dana
Treća večer ovogodišnjeg Dana prvog hrvatskog piva u Osijeku donijela je pravu glazbenu poslasticu posjetiteljima. Nakon nastupa Grupe Royal, atmosferu je podigao popularni pjevač Željko Samardžić koji je pod veliki šator privukao mnoštvo fanova.
Posjetitelji su uživali u hitovima poput “9000 hiljada” i drugih, a vesela atmosfera trajala je do kasno u noć. Veliku pažnju privukle su i zgodne dame zanimljivim i upečatljivim modnim kombinacijama, ali i muškarci veselim raspoloženjem.
Zabava se nastavlja i u subotu kada na istu pozornicu stiže Lexington band, a organizatori najavljuju još jedan spektakl, a kakva je atmosfera prevladavala u petak zabilježio je portal SiB!