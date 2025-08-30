Bila miljenica Hollywooda, pratili je porno skandali - onda je nestala: Ovo je danas Cameron Diaz?

Na današnji dan glumica Cameron Diaz slavi 53. rođendan. Tijekom 1990-ih i 2000-ih postala je miljenica publike zahvaljujući hitovima poput Svi su ludi za Mary, Charliejevi anđeli i Shrek, a istaknula se i u ozbiljnijim filmovima poput Vanilla Sky i Gangs of New York. Karijeru su je pratile glasine o erotskim filmovima iz mladosti i nekoliko manjih skandala, no to nije umanjilo njezin uspjeh ni status jedne od najplaćenijih glumica svoga vremena. Privatni život dugo je čuvala od javnosti, sve dok se 2015. nije udala za glazbenika Benjija Maddena i 2020. postala majka kćeri Raddix. Nakon filma Annie (2014.) povukla se iz Hollywooda te danas vodi miran obiteljski život, povremeno se pojavljujući u medijima i posvećujući se pisanju knjiga o zdravlju i dugovječnosti.