U uskom korzetu i obasuta tetovažama: Zanosna Osječanka u fatalnoj kombinaciji nije prošla nezamijećeno

Osijek je ovih dana ispunjen glazbom, smijehom i dobrom zabavom, a odlične atmosfere nije manjkalo ni tijekom druge večeri ovogodišnjih Dana prvog hrvatskog piva. Posjetitelji su uživali na koncertnom spektaklu srpske pop-folk zvijezde Nikole Rokvića, pjevajući uglas njegove hitove poput "Oprosti mojoj mladosti" i "Med i vino".

Brojni Osječani ponosno su pokazali svoje pomno odabrane outfite, no posebice su oduševile dame u profinjenim, ali i zavodljivim modnim kombinacijama. U galeriji pogledajte koga je sve fotoreporter portala SiB.net.hr uhvatio kako se zabavlja na koncertu!

