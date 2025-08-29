NEPOGREŠIV STIL /

U uskom korzetu i obasuta tetovažama: Zanosna Osječanka u fatalnoj kombinaciji nije prošla nezamijećeno

Foto: Ivica Benić/sib.hr
Osijek je ovih dana ispunjen glazbom, smijehom i dobrom zabavom, a odlične atmosfere nije manjkalo ni tijekom druge večeri ovogodišnjih Dana prvog hrvatskog piva. Posjetitelji su uživali na koncertnom spektaklu srpske pop-folk zvijezde Nikole Rokvića, pjevajući uglas njegove hitove poput "Oprosti mojoj mladosti" i "Med i vino". 

Brojni Osječani ponosno su pokazali svoje pomno odabrane outfite, no posebice su oduševile dame u profinjenim, ali i zavodljivim modnim kombinacijama. U galeriji pogledajte koga je sve fotoreporter portala SiB.net.hr uhvatio kako se zabavlja na koncertu!

POGLEDAJTE VIDEO: Ljeto polako odlazi, ali zabava tek počinje: U Velikoj Gorici kokteli, koncerti i uživancija

 

29.8.2025.
9:28
Hot.hr
Ivica Benić/sib.hr
OsijekKoncertNikola Rokvić
U uskom korzetu i obasuta tetovažama: Zanosna Osječanka u fatalnoj kombinaciji nije prošla nezamijećeno