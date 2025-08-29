Riječanima na 'Grobnici' pustili pjesmu srpskog kluba prije početka utakmice

Rijeka je doživjela težak udarac u uzvratu playoffa Europske lige protiv grčkog PAOK-a. Na legendarnom stadionu Toumba, poznatom i kao "nogometna Grobnica", Riječani su doživjeli pravi debakl i poraz od 5-0, što ih je praktički eliminiralo iz natjecanja. U prvoj utakmici na Rujevici prošlog tjedna, Rijeka je pobijedila 1-0. Već od prvih minuta domaći navijači, poznati kao Gate 4, stvorili su nesnosnu atmosferu, a Riječane je na Toumbi dočekala pjesma Partizana prije same utakmice od grupe JNA pod nazivom "Grmi Hram", koja je odjekivala stadionom, podsjećajući ih na regionalne rivalitete. Gate 4 i Grobari su u bratskim odnosima.

Utakmica je bila potpuni preokret u odnosu na prvi susret, u kojem je Rijeka pružila dobar otpor. Ovaj poraz, međutim, jasno pokazuje razliku u kvaliteti i iskustvu između klubova te ostavlja Rijeci ozbiljna pitanja pred nastavak sezone i buduće europske izazove.

PAOK je dominirao terenom, stvarao prilike, a Riječani nisu uspjeli pronaći odgovarajuću reakciju, dok su domaći igrači uživali u svakoj prilici i golu.

Poraz na Toumbi najteži je trenutak Rijeke u ovogodišnjem europskom izdanju, ali iskustvo s vrućeg grčkog terena ostat će važna lekcija za klub, navijače i sve koji prate hrvatski nogomet.