Kraljicu country popa muž ostavio zbog najbolje prijateljice, pa se osvetila na brutalan način

Foto: Profimedia
Shania Twain je kanadska pjevačica rođena 28. kolovoza 1965. godine u Ontariu i danas slavi 60. rođendan.
Kanadska country pjevačica Shania Twain danas slavi svoj 60. rođendan. Odrasla je u skromnim uvjetima, a prezime Twain preuzela je od svog očuha koji ju je odgojio. Proslavila se 1990-ih zahvaljujući country i pop hitovima, a njen album Come On Over iz 1997. postao je najprodavaniji country album svih vremena. Dobitnica je pet Grammyja, a njezina karijera obilježena je i osobnim usponima i padovima, uključujući razvod od producenta Roberta "Mutta" Langea, s kojim je snimila svoje najveće hitove. Lange ju je prevario s njezinom bliskom prijateljicom Marie-Anne Thiébaud, koja je radila kao njegova pomoćnica. Shania je za aferu doznala dan nakon što je Lange zatražio razvod. Iako je to bilo teško razdoblje, uslijedio je neočekivan preokret – počela je vezu s Frédéricom Thiébaudom, bivšim suprugom žene s kojom ju je muž varao. Vjenčali su se 1. siječnja 2011., šest mjeseci nakon njezina razvoda, i danas su u sretnom braku.

28.8.2025.
14:05
Lea Obelić
Profimedia
Shania Twain
