Tina Katanić 'harala' je hrvatskom estradom pa potpuno nestala: Kako je izgledala prije 17 godina?

Prije 17 godina, u jednom poznatom zagrebačkom hotelu, održana je modna revija donjeg rublja, na kojoj su predstavljeni modeli iz kolekcije za sezonu proljeće/ljeto 2009. Na pisti su se izmjenjivali kupaći kostimi, donje rublje i spavaćice, a atmosfera je podsjećala na velika svjetska modna događanja. Posebnu pozornost publike privukla je Tina Katanić (41), tada jedna od najpoznatijih hrvatskih manekenki koja je samouvjereno prošetala pistom, a kako je sve izgledalo - pogledajte u našoj galeriji.