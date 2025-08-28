VREMEPLOV /

Tina Katanić 'harala' je hrvatskom estradom pa potpuno nestala: Kako je izgledala prije 17 godina?

Foto: Slavko Midzor/pixsell
Bivša manekenka Tina Katanić
Prije 17 godina, u jednom poznatom zagrebačkom hotelu, održana je modna revija donjeg rublja, na kojoj su predstavljeni modeli iz kolekcije za sezonu proljeće/ljeto 2009. Na pisti su se izmjenjivali kupaći kostimi, donje rublje i spavaćice, a atmosfera je podsjećala na velika svjetska modna događanja. Posebnu pozornost publike privukla je Tina Katanić (41), tada jedna od najpoznatijih hrvatskih manekenki koja je samouvjereno prošetala pistom, a kako je sve izgledalo - pogledajte u našoj galeriji. 

28.8.2025.
8:25
Hot.hr
Slavko Midzor/pixsell
Tina KatanićRevijaVremeplov
Tina Katanić 'harala' je hrvatskom estradom pa potpuno nestala: Kako je izgledala prije 17 godina?