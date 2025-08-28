Dobili su za ovu olupinu lud novac, toliki da mogu kupiti stan u elitnom dijelu grada i još im ostane za more

BIO U ŠTALI! /

Jedan zahrđali Porsche star sedamdesett godina, rijetki 356 Pre-A 1500 Speedster, upravo je prodan na aukciji naziva "Iconic Auctioneers" u Silverstoneu za 455 tisuća eura!
28.8.2025.
10:20
