Navijači Rijeke ogorčeni nakon debakla, a našli su i krivca: 'Pročitan si'

Rijeka je doživjela potop u Solunu i izgubila 5:0 od PAOK-a. Rijeka je tako ostala bez Europske lige, a ove će se sezone natjecati u Konferencijskoj ligi.

Navijači Rijeke na društvenim mrežama, logično su, ogorčeni predstavom, a najviše se spominje Radomir Đalović i traži se njegova smjena. "Pola ekipe sa Đalovićem hvala i sretno vam u novim klubovima" "Ðaloviću, hvala na duploj kruni prošle sezone, ali vrijeme je da napustiš klub. Osvojeni trofeji pukom srećom uz pomoć nesposobnosti Dinama i Hajduka. Nikakva igra... nema ničega! Pročitan si od prošle sezone nakon 12 odigranih utakmica."

"Nadam se da će Amerikanci dopeljat igrače koji samo znaju točno dodat i primit loptu. Ništa drugo nam ne treba, samo neka znaju to, jer ovi nazovi ih igrači Rijeke neznanju niti jednu dodat ni primit" "Valjda Amer neće tražiti lovu natrag", samo su neki od komentara ispod Facebook objave Rijeke.

