Crveni Vragovi doživjeli povijesni debakl, junak četvrtoligaša: 'Morali smo navijačima dati neizvjesnost'

Nogometaši Manchester Uniteda doživjeli su pravu blamažu u drugom kolu engleskog Liga kupa. Na gostovanju kod četvrtoligaša Grimsby Towna, poraženi su nakon raspucanja jedanaesteraca s 12:11. Nakon 90 minuta bilo je 2:2. Kada je Kamerunac Bryan Mbuemo promašio jedanaesterac u trinaestoj seriji, cijeli Blundell Park pao je u trans.

"Ovaj dan ću pamtiti do kraja svog života. Ovo je bilo nevjerojatno. Nisam mogao vjerovati da smo uspjeli. Ovo je predivan i nevjerojatan osjećaj. Svaki naš igrač je bio sjajan" - rekao je nakon utakmice nogometaš Grimsbyja, Darragh Burns.

Grimsby je već na početku susreta šokirao Crvene vragove. U 22. minuti Burns ubacuje, a Vernam smiruje loptu i pogađa za erupciju oduševljenja na stadionu čiji je kapacitet manji od 10 tisuća ljudi. Samo 8 minuta kasnije gostujuća obrana amaterski je reagirala nakon ubačaja Vernama. Na loptu su išli svi, ali ju nije izbio nitko, pa je Warren pogodio praznu mrežu za povećanje vodstva Grimsby Towna.

U drugom poluvremenu na teren je izišao ipak neki ozbiljniji Manchester United. Momčad Rubena Amorima krenula je pritiskati domaći gol, a nagrada je stigla u 75. minuti kada je Mbuemo lijepo pogodio suprotni kut s ruba šesnaesterca. Taman kada se činilo da će maleni Grimsby izdržati sve napade velikog Manchester Uniteda u 89. minuti Harry Maguire nakon udarca iz kuta pogađa za 2-2.

Nakon utakmice, trener Crvenih Vragova nije mogao ništa drugo nego ispričavati se navijačima ponajvećeg engleskog kluba na sramotnom rezultatu.

Darragh Burns s druge strane istaknuo je navijače svog kluba kao ključni faktor: "Manchester United je stigao u naš grad. Mi smo morali našim navijačima dati određenu dozu neizvjesnosti. I u tome smo uspjeli da budemo iskreni. Oni su bili naš 12. igrač i mi smo ih zaista trebali. Gurali su nas naprijed cijelo vrijeme."