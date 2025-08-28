Poznati su svi parovi ligaške faze Lige prvaka, u subotu ćemo saznati raspored
Cijeli ždrijeb
Suparnici momčadi iz 4. pota:
Kairat: Real, Inter, Brugge, Arsenal, Olympiacos, Sporting, Copnehagen, Pafos
Copenhagen: Dortmund, Barcelona, Leverkusen, Villarreal, Napoli, Tottenham, Kairat, Qarabag
Pafos: Bayern, Chelsea, Villarreal, Juventus, Slavia, Olympiacos, Monaco, Kairat
Union SG: Inter, Bayern, Atalanta, Atletico, Marseille, PSV, Newcastle, Galatasaray
Newcastle: Barcelona, PSG, Benfica, Leverkusen, PSV, Marseille, Bilbao, Union SG
Galatasaray: Liverpool, City, Atletico, Frankfurt, Bodo, Ajax, Union SG, Monaco
Monaco: City, Real, Juventus, Brugge, Tottenham, Bodo, Galatasaray, Pafos
Qarabag: Chelsea, Liverpool, Frankfurt, Benfica, Ajax, Napoli, Copenhagen, Bilbao
Athletic Bilbao: PSG, Dortmund, Arsenal, Atalnata, Sporting, Slavia, Qarabag, Newcastle
✅ Home and away opponents for Pot 4 teams 🏠✈️#UCLdraw pic.twitter.com/a9gDwUKDMC— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 28, 2025
Suparnici momčadi iz 3. pota:
Napoli: Chelsea, City, Frankfurt, Benfica, Sporting, PSV, Qarabag, Copenhagen
PSV: Bayern, Liverpool, Atletico, Leverkusen, Napoli, Olympiacos, Union SG, Newcastle
Slavia Prag: Barcelona, Inter, Arsenal, Atalanta, Bodo, Tottenham, Bilbao, Pafos
Ajax: Inter, Chelsea, Benfica, Villarreal, Olympiacos, Marseille, Galatasaray, Qarabag
Olympiacos: Real, Barcelona, Leverkusen, Arsenal, PSV, Ajax, Pafos, Kairat
Sporting: PSG, Bayern, Brugge, Juventus, Marseille, Napoli, Kairat, Bilbao
Bodo/Glimt: City, Dortmund, Juventus, Atletico, Tottenham, Slavia, Monaco, Galatasaray
Tottenham: Dortmund, PSG, Villarreal, Frankfurt, Slavia, Bodo, Copenhagen, Monaco
Marseille: Liverpool, Real Madrid, Atalanta, Brugge, Ajax, Sporting, Newcastle, Union SG
✅ Home and away opponents for Pot 3 teams 🏠✈️#UCLdraw pic.twitter.com/kEt1qqRglh— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 28, 2025
Suparnici momčadi iz 2. pota:
Villarreal: City, Dortmund, Juventus, Leverkusen, Ajax, Tottenham, Copenhagen, Pafos
Atletico Madrid: Inter, Liverpool, Arsenal, Frankfurt, Bodo, PSV, Union SG, Galatasaray
Juventus: Dortmund, Real Madrid, Benfica, Villarreal, Sporting, Bodo, Pafos, Monaco
Eintracht Frankfurt: Liverpool, Barcelona, Atalanta, Atletico, Tottenham, Napoli, Galatasaray, Qarabag
Club Brugge: Barcelona, Bayern, Arsenal, Atalanta, Marseille, Sporting, Monaco, Kairat
Benfica: Real, Chelsea, Leverkusen, Juventus, Napoli, Ajax, Qarabag, Newcastle
Atalanta: PSG, Chelsea, Brugge, Frankfurt, Slavia, Marseille, Bilbao, Union SG
Arsenal: Inter, Bayern, Atletico, Brugge, Olympiacos, Slavia, Kairat, Bilbao
Bayer Leverkusen: PSG, Man City, Villarreal, Benfica, PSV, Olympiacos, Newcastle, Copenhagen
✅ Home and away opponents for Pot 2 teams 🏠✈️#UCLdraw pic.twitter.com/Nqis4DXlU2— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 28, 2025
Suparnici momčadi iz 1. pota:
Man City: Borussia Dortmund, Real Madrid, Leverkusen, Villarreal, Napoli, Bodo, Galatasaray, Monaco
PSG: Bayern, Barcelona, Atalanta, Tottenham, Leverkusen, Sporting, Newcastle, Bilbao
Barcelona: Chelsea, PSG, Frankfurt, Brugge, Olympiacos, Slavia, Copenhagen, Newcastle
Liverpool: Inter, Real Madrid, Atletico, Frankfurt, PSV, Marseille, Qarabag, Galatasaray
Borussia Dortmund: Inter, City, Villarreal, Juventus, Tottenham, Bodo, Bilbao, Copenhagen
Inter Milan: Liverpool, Dortmund, Arsenal, Atletico, Slavia, Ajax, Kairat, Union SG
Real Madrid: Man City, Liverpool, Juventus, Benfica, Marseille, Olympiacos, Monaco, Kairat
Chelsea: Bayern, Barcelona, Benfica, Atalanta, Ajax, Napoli, Pafos, Qarabag.
Bayern: Chelsea, PSG, Brugge, Arsenal, Sporting, PSV, Union SG, Pafos
✅ Home and away opponents for Pot 1 teams 🏠✈️#UCLdraw pic.twitter.com/mWi7lwxw3I— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 28, 2025
- Blizu smo početku ždrijeba. Ponovimo, svaka momčad dobit će osam suparnika, po dva iz svake jakosne skupine. Četiri će igrati doma i četiri u gostima.
- Zlatanu će se priključiti i legendarni Kaka kako bi pomogao u ždrijebanju.
- Zlatan Ibrahimović akter je videa, a sada se priključio na pozornici. Uručena mu je Predsjednikova nagrada za 2025. godinu.
- Pratimo UEFA-ine promotivne videe. Čekamo početak ždrijeba.
- Aleksandar Čeferin otvorio je svečanost dodjelom posebne nagrade Chelseaju. Chelsea je osvajanjem Konferencijske lige postao prva momčad koja je osvojila sva UEFA-ina natjecanja
Najava
Poznati su svi sudionici nove sezone Lige prvaka, njih 36, a uskoro ćemo saznati i ždrijeb. Točnije rečeno, saznat ćemo tko će protiv koga igrati u osam kola ligaške faze Lige prvaka.
36 momčadi raspoređene su u četiri pota, odnosno jakosne skupine. Automatizirani softer izvlačit će osam protivnika za svaki klub. Svaki će klub igrati protiv dva protivnika iz svakog bubnja, od kojih će jedan biti kod kuće, a jedan u gostima. Ove sezone nema niti jednog kluba iz Hrvatske, a također niti jednog s područja bivše Jugoslavije.
Sudionici Lige prvaka:
POT 1: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, Bayern Munich, Liverpool, Inter Milan, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcelona
POT 2: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Benfica, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Frankfurt, Club Brugge
POT 3: Tottenham, PSV Eindhoven, Ajax, Napoli, Sporting, Olympiakos, Slavia Prag, Bodø/Glimt, Marseille
POT 4: FC Kopenhagen, Monaco, Galatasaray, Union Saint-Gilloise, Athletic Bilbao, Newcastle United, Karabag, Pafos, Kairat
