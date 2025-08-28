Poznati su svi parovi ligaške faze Lige prvaka, u subotu ćemo saznati raspored

Cijeli ždrijeb

Suparnici momčadi iz 4. pota:

Kairat: Real, Inter, Brugge, Arsenal, Olympiacos, Sporting, Copnehagen, Pafos

Copenhagen: Dortmund, Barcelona, Leverkusen, Villarreal, Napoli, Tottenham, Kairat, Qarabag

Pafos: Bayern, Chelsea, Villarreal, Juventus, Slavia, Olympiacos, Monaco, Kairat

Union SG: Inter, Bayern, Atalanta, Atletico, Marseille, PSV, Newcastle, Galatasaray

Newcastle: Barcelona, PSG, Benfica, Leverkusen, PSV, Marseille, Bilbao, Union SG

Galatasaray: Liverpool, City, Atletico, Frankfurt, Bodo, Ajax, Union SG, Monaco

Monaco: City, Real, Juventus, Brugge, Tottenham, Bodo, Galatasaray, Pafos

Qarabag: Chelsea, Liverpool, Frankfurt, Benfica, Ajax, Napoli, Copenhagen, Bilbao

Athletic Bilbao: PSG, Dortmund, Arsenal, Atalnata, Sporting, Slavia, Qarabag, Newcastle

Suparnici momčadi iz 3. pota:

Napoli: Chelsea, City, Frankfurt, Benfica, Sporting, PSV, Qarabag, Copenhagen

PSV: Bayern, Liverpool, Atletico, Leverkusen, Napoli, Olympiacos, Union SG, Newcastle

Slavia Prag: Barcelona, Inter, Arsenal, Atalanta, Bodo, Tottenham, Bilbao, Pafos

Ajax: Inter, Chelsea, Benfica, Villarreal, Olympiacos, Marseille, Galatasaray, Qarabag

Olympiacos: Real, Barcelona, Leverkusen, Arsenal, PSV, Ajax, Pafos, Kairat

Sporting: PSG, Bayern, Brugge, Juventus, Marseille, Napoli, Kairat, Bilbao

Bodo/Glimt: City, Dortmund, Juventus, Atletico, Tottenham, Slavia, Monaco, Galatasaray

Tottenham: Dortmund, PSG, Villarreal, Frankfurt, Slavia, Bodo, Copenhagen, Monaco

Marseille: Liverpool, Real Madrid, Atalanta, Brugge, Ajax, Sporting, Newcastle, Union SG

Suparnici momčadi iz 2. pota:

Villarreal: City, Dortmund, Juventus, Leverkusen, Ajax, Tottenham, Copenhagen, Pafos

Atletico Madrid: Inter, Liverpool, Arsenal, Frankfurt, Bodo, PSV, Union SG, Galatasaray

Juventus: Dortmund, Real Madrid, Benfica, Villarreal, Sporting, Bodo, Pafos, Monaco

Eintracht Frankfurt: Liverpool, Barcelona, Atalanta, Atletico, Tottenham, Napoli, Galatasaray, Qarabag

Club Brugge: Barcelona, Bayern, Arsenal, Atalanta, Marseille, Sporting, Monaco, Kairat

Benfica: Real, Chelsea, Leverkusen, Juventus, Napoli, Ajax, Qarabag, Newcastle

Atalanta: PSG, Chelsea, Brugge, Frankfurt, Slavia, Marseille, Bilbao, Union SG

Arsenal: Inter, Bayern, Atletico, Brugge, Olympiacos, Slavia, Kairat, Bilbao

Bayer Leverkusen: PSG, Man City, Villarreal, Benfica, PSV, Olympiacos, Newcastle, Copenhagen

Suparnici momčadi iz 1. pota:

Man City: Borussia Dortmund, Real Madrid, Leverkusen, Villarreal, Napoli, Bodo, Galatasaray, Monaco

PSG: Bayern, Barcelona, Atalanta, Tottenham, Leverkusen, Sporting, Newcastle, Bilbao

Barcelona: Chelsea, PSG, Frankfurt, Brugge, Olympiacos, Slavia, Copenhagen, Newcastle

Liverpool: Inter, Real Madrid, Atletico, Frankfurt, PSV, Marseille, Qarabag, Galatasaray

Borussia Dortmund: Inter, City, Villarreal, Juventus, Tottenham, Bodo, Bilbao, Copenhagen

Inter Milan: Liverpool, Dortmund, Arsenal, Atletico, Slavia, Ajax, Kairat, Union SG

Real Madrid: Man City, Liverpool, Juventus, Benfica, Marseille, Olympiacos, Monaco, Kairat

Chelsea: Bayern, Barcelona, Benfica, Atalanta, Ajax, Napoli, Pafos, Qarabag.

Bayern: Chelsea, PSG, Brugge, Arsenal, Sporting, PSV, Union SG, Pafos

- Blizu smo početku ždrijeba. Ponovimo, svaka momčad dobit će osam suparnika, po dva iz svake jakosne skupine. Četiri će igrati doma i četiri u gostima.

- Zlatanu će se priključiti i legendarni Kaka kako bi pomogao u ždrijebanju.

- Zlatan Ibrahimović akter je videa, a sada se priključio na pozornici. Uručena mu je Predsjednikova nagrada za 2025. godinu.

- Pratimo UEFA-ine promotivne videe. Čekamo početak ždrijeba.

- Aleksandar Čeferin otvorio je svečanost dodjelom posebne nagrade Chelseaju. Chelsea je osvajanjem Konferencijske lige postao prva momčad koja je osvojila sva UEFA-ina natjecanja

Najava

Poznati su svi sudionici nove sezone Lige prvaka, njih 36, a uskoro ćemo saznati i ždrijeb. Točnije rečeno, saznat ćemo tko će protiv koga igrati u osam kola ligaške faze Lige prvaka.

36 momčadi raspoređene su u četiri pota, odnosno jakosne skupine. Automatizirani softer izvlačit će osam protivnika za svaki klub. Svaki će klub igrati protiv dva protivnika iz svakog bubnja, od kojih će jedan biti kod kuće, a jedan u gostima. Ove sezone nema niti jednog kluba iz Hrvatske, a također niti jednog s područja bivše Jugoslavije.

Sudionici Lige prvaka:

POT 1: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, Bayern Munich, Liverpool, Inter Milan, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcelona

POT 2: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Benfica, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Frankfurt, Club Brugge

POT 3: Tottenham, PSV Eindhoven, Ajax, Napoli, Sporting, Olympiakos, Slavia Prag, Bodø/Glimt, Marseille

POT 4: FC Kopenhagen, Monaco, Galatasaray, Union Saint-Gilloise, Athletic Bilbao, Newcastle United, Karabag, Pafos, Kairat

