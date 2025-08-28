Mišković je pristao! Američki milijarder učinio Rijeku dijelom grupacije, evo što to znači za klub

Gotovo je! Dugo se šuškalo, razne informacije su dolazile, a sada je jasno, Damir Mišković prodao je Rijeku Black Knight Football clubu, dijelu šire grupacije koja ima vlasnika u Billu Foleyju, doznaju Sportske novosti, a službena objava bit će u idućim danima.

Rijeka postaje dio korporacije u kojoj su AFC Bournemouth, FC Moreirense, FC Hibernian, FC Lorient i Auckland FC. Bill Foley je američki milijarder, Forbes ga cijeni na 1,7 milijardi dolara, a neto dobit njegova holdinga iz 2022. iznosila je 1,13 milijardi dolara.

Sve novosti o hrvatskim klubovima pratite na portalu Net.hr.

Rijeka će, s obzirom da je dio veće grupacije, dobivati igrače iz spomenutih klubova i usko surađivati, a tek ćemo vidjeti u kojem će to biti obujmu i kako će se to odraziti na uspjehe Rijeke. Ta suradnja vidljiva je već u primjeru Daniela Adu-Adjeija, mladog napadača koji je na Rujevicu stigao iz Bournemoutha, još jednog kluba u Foleyjevoj grupaciji. Riječ je o igraču koji pokazuje jasan potencijal, ali još nije dosegnuo razinu potrebnu za nastupanje u najvišem rangu engleskog nogometa pa će svoje talente razvijati u HNL-u dok se ne shvati koji su limiti njegovih mogućnosti.

Foto: Rich Graessle

Upravo takvih primjera će biti više, što znači da Rijeka više ne bi trebala imati problema sa slaganjem igračkog rostera. Naravno, uvijek je moguće da neki igraču ne opravdaju očekivanja, ali hrvatski prvak imat će veliki pritok novih talentiranih igrača kroz druge klubove u grupaciji. Također, jasno je kako BKFC grupacija želi zadržati razinu na kojoj je Rijeka trenutno, onu jednog od najjačih hrvatskih klubova, i možda ju i nadograditi jer jasno im je kako će pravu vrijednost igrača vidjeti tek u europskim utakmicama.

Može se slobodno reći i kako su problemi s proračunom zauvijek iza Rijeke. Jedan potencijalni problem je što Radomir Đalović, ili neki budući treneri, možda neće imati priliku zadržati momčad ne okupu jer u ovakvim nogometnim grupacijama uvijek dolazi do velike fluktuacija igrača, kao i trenera.

Nije poznato ni hoće li Amerikanci odmah pokušati dovesti svoje ljude u sportski sektor Rijeke ili će ipak aktualnim djelatnicima dati priliku zbog dobrog posla koji rade, a koji dokazuje dvostruka kruna prošle sezone. Vrijeme će najbolje pokazati kakva je Rijekina budućnost, ali sigurno je da prvak Hrvatske ima novog, bogatog, gazdu.

POGLEDAJTE VIDEO: Rijeku samo jedna utakmica dijeli od Europske lige, a Đalović upozorava: 'Idemo u uzavrelu atmosferu'