Veliki problemi za Dalića: Otpao važan igrač za obje rujanske utakmice

Potvrđeno je ono o čemu se pisalo i što se očekivalo. Joško Gvardiol otpao je za rujanske kvalifikacijske utakmice protiv Farskih Otoka i Crne Gore zbog ozljede koljena.

Gvardiol se već neko vrijeme muči s koljenom i ove sezone još nije upisao minuta za Manchester City pa je bilo očekivano da niti Zlatko Dalić na njega neće moći računati. Zato je jučer aktivirao pretpoziv Borni Sosi, a danas je i službeno potvrđeno da je Gvardiol otpao.

Lijevi bek, koji je ovoga ljeta stigao u Crystal Palace, već se može pohvaliti osvajanjem Community Shielda, i to pobjedom nad Liverpoolom nakon izvođenja penala. Do sada ima 26 nastupa i dva pogotka za Vatrene. Hrvatska će petog rujna igrati na Farskim Otocima, a zatim će tri dana kasnije ugostiti Crnu Goru Roberta Prosinečkog na Maksimiru.

