Veliki problem za Hrvatsku! Gvardiol ozlijeđen, sada je jasan ključan potez Zlatka Dalića

Hrvatska nogometna reprezentacija u ponedjeljak se okuplja pred nove izazove u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. U rujnu Dalićevu momčad čekaju dvije utakmice, 5. rujna gostovanje na Farskim Otocima, a tri dana kasnije dvoboj protiv Crne Gore na Maksimiru.

Najveća nepoznanica uoči okupljanja jest status Joška Gvardiola. Stoper Manchester Cityja još uvijek nije upisao ni minute ove sezone, a problemi s ligamentima koljena mogli bi ga udaljiti s travnjaka i tijekom ovog reprezentativnog prozora.

Izbornik Zlatko Dalić reagirao je na vrijeme, u momčad je naknadno uvrstio Bornu Sosu. Lijevi bek, koji je ovoga ljeta stigao u Crystal Palace, već se može pohvaliti osvajanjem Community Shielda, i to pobjedom nad Liverpoolom nakon izvođenja penala.

Sosa do sada ima 26 nastupa i dva pogotka za Vatrene, a u kolekciji trofeja s reprezentacijom stoje bronca sa Svjetskog prvenstva u Kataru 2022. i srebro iz Lige nacija 2023. godine.

Hrvatsku nakon rujna čekaju još dva kvalifikacijska termina – u listopadu protiv Češke i Gibraltara, a u studenom ponovno s Farskim Otocima i Crnom Gorom.

Joško Gvardiol debitirao je u lipnju 2021. protiv Belgije, a od tada je upisao 42 nastupa, uz tri gola i jednu asistenciju. Posebno se pamti njegov pogodak u utakmici za broncu na SP-u 2022., kada su Vatreni svladali Maroko 2:1 i osvojili medalju.

POGLEDAJTE VIDEO: Kovačević: 'Vjerujem da će već sljedeći put Dalić pozvati i nekog iz Dinama'