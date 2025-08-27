Albanski premijer odradio posao života za Tudora: Evo kako je Kosovar 'postao' član 'Stare dame'

Kosovski reprezentativac Edon Zhegrova od sada posjeduje albansku putovnicu, što bi mu moglo otvoriti vrata velikog transfera u Juventus.

Nogometaš Lillea zahvalio se premijeru Albanije Ediju Rami, koji mu je odlukom Vlade omogućio stjecanje državljanstva. Taj potez mogao bi se pokazati ključnim jer igrači s albanskim pasošem u Italiji ne spadaju u kategoriju onih izvan EU, pa Zhegrova ne bi zauzimao mjesto stranog igrača. Upravo ta činjenica mogla bi presuditi u odluci Juventusa da krene po njegovo dovođenje.

Foto: Instagram

Zanimljivo, premijer Rama poznat je kao veliki simpatizer torinskog kluba, pa je ova vijest posebno oduševila navijače "Stare dame", kao i trenera Igora Tudora, koji bi u budućnosti mogao računati na još jedno pojačanje u ofenzivi.

