Albanski premijer odradio posao života za Tudora: Evo kako je Kosovar 'postao' član 'Stare dame'
Premijer Rama poznat je kao veliki simpatizer torinskog kluba
Kosovski reprezentativac Edon Zhegrova od sada posjeduje albansku putovnicu, što bi mu moglo otvoriti vrata velikog transfera u Juventus.
Nogometaš Lillea zahvalio se premijeru Albanije Ediju Rami, koji mu je odlukom Vlade omogućio stjecanje državljanstva. Taj potez mogao bi se pokazati ključnim jer igrači s albanskim pasošem u Italiji ne spadaju u kategoriju onih izvan EU, pa Zhegrova ne bi zauzimao mjesto stranog igrača. Upravo ta činjenica mogla bi presuditi u odluci Juventusa da krene po njegovo dovođenje.
Zanimljivo, premijer Rama poznat je kao veliki simpatizer torinskog kluba, pa je ova vijest posebno oduševila navijače "Stare dame", kao i trenera Igora Tudora, koji bi u budućnosti mogao računati na još jedno pojačanje u ofenzivi.
