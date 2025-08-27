ponosan /

Pogledajte što je Mislav Oršić poručio nakon što je Pafos izbacio Crvenu zvezdu

Foto: Profimedia

Hrvatski napadač je u dvije sezone nastupao u Ligi prvaka s Dinamom

27.8.2025.
10:32
Sportski.net
Profimedia
Ciparski Pafos ispisao je povijest plasmanom u Ligu prvaka nakon što je u dramatičnom play-offu izbacio Crvenu zvezdu ukupnim rezultatom 3:2.

Mislav Oršić započeo je uzvratnu utakmicu od prve minute i igrao do 62. kada ga je zamijenio Brazilac Jajá – čovjek odluke. U sudačkoj nadoknadi postigao je pogodak koji je Pafosu donio prolaz i erupciju slavlja na Cipru.

Oršić je nakon utakmice poručio navijačima na Instagramu: “Od sna do stvarnosti. Uspjeli smo!”

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli @orsic99

 

 

 

Hrvatski napadač je u dvije sezone nastupao u Ligi prvaka s Dinamom, u sezonama 2019./20. i 2022./2023., a sada će elitno natjecanje okusiti i u dresu Pafosa.

Pogledajte što je Mislav Oršić poručio nakon što je Pafos izbacio Crvenu zvezdu