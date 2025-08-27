evo gdje /

Luka Vušković ide u Njemačku! Spursi poslali našeg mladog talenta na posudbu

Luka Vušković ide u Njemačku! Spursi poslali našeg mladog talenta na posudbu
Foto: Profimedia

Vušković, koji je izrastao u Hajduku, još je kao 16-godišnjak postao najmlađi strijelac u povijesti HNL-a

27.8.2025.
11:11
Sportski.net
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Hrvatski mladi branič Luka Vušković provest će sezonu 2025/26. na posudbi u HSV-u, potvrdio je Tottenham. Cilj je da dobije više minutaže u Bundesligi i nastavi svoj razvoj.

Prema Fabriziju Romanu, riječ je o klasičnoj posudbi bez opcije otkupa, jer ga Tottenham i dalje vidi kao važan dio budućeg projekta kluba.

 

 

Vušković, koji je izrastao u Hajduku i još kao 16-godišnjak postao najmlađi strijelac u povijesti HNL-a, već je privukao pažnju europskih klubova. Tottenham ga je 2023. doveo kao perspektivnog igrača s velikim potencijalom.

POGLEDAJTE VIDEO: Garcia stvara španjolsku legiju u Splitu: Evo tko su novi igrači Hajduka

TottenhamSpursiLuka VuškovićHsvFabrizio Romano
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
evo gdje /
Luka Vušković ide u Njemačku! Spursi poslali našeg mladog talenta na posudbu