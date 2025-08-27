Luka Vušković ide u Njemačku! Spursi poslali našeg mladog talenta na posudbu

Hrvatski mladi branič Luka Vušković provest će sezonu 2025/26. na posudbi u HSV-u, potvrdio je Tottenham. Cilj je da dobije više minutaže u Bundesligi i nastavi svoj razvoj.

Prema Fabriziju Romanu, riječ je o klasičnoj posudbi bez opcije otkupa, jer ga Tottenham i dalje vidi kao važan dio budućeg projekta kluba.

🚨🇩🇪 EXCL: HSV Hamburg get green light from Tottenham for Luka Vusković to join the club on loan.



No buy option, straight loan as seen as key part of future project at #THFC and huge talent. pic.twitter.com/tCtIu0aCyg — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2025

Vušković, koji je izrastao u Hajduku i još kao 16-godišnjak postao najmlađi strijelac u povijesti HNL-a, već je privukao pažnju europskih klubova. Tottenham ga je 2023. doveo kao perspektivnog igrača s velikim potencijalom.

