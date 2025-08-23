Tottenham prelomio oko Luke Vuškovića: Fabrizio Romano otkrio gdje će hrvatski dragulj

Luka Vušković odlazi iz Tottenhama na posudbu u njemački HSV, objavio je to Fabrizio Romano, Talijan koji rijetko griješi s ovakvim informacijama.

Novi trener Tottenhama Thomas Frank ipak neće dakle popustiti pred željama navijača i dati priliku 18-godišnjem hrvatskom dragulju koji je oduševio na pripremnim utakmicama. Nema 51-godišnji Danac hrabrosti osloniti se na Vuškovića kojemu je u taikvoj situaciji bolje otići negdje gdje će igrati nego da sjedi na klupi u Spursima.

🚨🇭🇷 HSV Hamburg are close to completing loan deal to sign Luka Vusković from Tottenham.



Iako su u HSV javno rekli kako će dogovor oko posudbe čekati najkasnije do 15. kolovoza, a onda se okrenuti drugim opcijama, Romano sada ističe kako su pregovori praktički završeni i još se samo čeka javna objava klubova.

Tottenham je stvarao probleme oko posudbe o kojoj se priča već neko vrijeme, no čini se da su popustili te će mladi hrvatski stoper preseliti u Njemačku, u klub u kojemu je i njegov brat Mario.

Luka Vušković dosad je bio na posudbama u poljskom Radomiaku, gdje je u 14 nastupa zabio tri gola te u belgijskom Westerlou, za koji je u 36 utakmica zabio čak sedam golova. Ovog ljeta napokon je zaigrao za Tottenham i oduševio u debiju. U prijateljskoj utakmici protiv Readinga prvo je asistirao za gol, a kasnije i zabio gol.

