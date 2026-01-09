FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
MODNI POČECI /

Jovana Pajić otkrila kako je živjela s Milicom Todorović: 'To nije bio stil, snalazile smo se'

Jovana Pajić otkrila kako je živjela s Milicom Todorović: 'To nije bio stil, snalazile smo se'
×
Foto: M.m./ata Images/pixsell

Jovana Pajić otkrila je kako su ona i Milica Todorović u mladosti improvizirale s odjećom i snalazile se s onim što su tada imale

9.1.2026.
22:08
Hot.hr
M.m./ata Images/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Pjevačica Jovana Pajić (36) gostovala je u emisiji na Radiju S3, gdje se prisjetila svojih prvih modnih izdanja i početaka karijere. Posebno se osvrnula na jedan jednostavan outfit – crnu majicu na bretele i traperice.

Jovana Pajić otkrila kako je živjela s Milicom Todorović: 'To nije bio stil, snalazile smo se'
Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell

"To je bilo puko postojanje. Majica i farmerke, to su bile te godine. To nije bio stil, nego financijsko stanje " rekla je Jovana kroz smijeh.

Prisjetila se da je u to vrijeme živjela s kolegicom Milicom Todorović (35), te da su se snalazile kako su znale i umjele.

Jovana Pajić otkrila kako je živjela s Milicom Todorović: 'To nije bio stil, snalazile smo se'
Foto: Antonio Ahel/ata Images/pixsell

"Milica i ja smo tada živjele zajedno, a oblačile su nas starije sestre, što god su imale u ormaru. Nismo se uopće opterećivale izgledom. Kad danas gledam mlađe djevojke, između 16 i 37 godina, ne možeš ni procijeniti koliko tko ima godina. Mi smo tada ipak bile djeca svog vremena" priznala je Jovana.

Osim estradnih početaka, Jovana je komentirala i svoj privatni stil, koji je, kako kaže, sve samo ne dosadan.

"Ja živim kao beskućnik. Ili sam tip-top sređena ili izgledam doslovno kao beskućnik, nemam sredinu" rekla je.

Dodala je da se nikada previše nije opterećivala izgledom, što ljudi često krivo tumače.

"Ljudi misle da sam ja to namjerno osmislila, ali nisam. Samo nisam opterećena" zaključila je Jovana.

POGLEDAJTE VIDEO: Zavod za transfuziju uputio apel: Pale zalihe krvi, razloga je nekoliko

Milica TodorovićModa
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
MODNI POČECI /
Jovana Pajić otkrila kako je živjela s Milicom Todorović: 'To nije bio stil, snalazile smo se'