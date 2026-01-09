Jovana Pajić otkrila kako je živjela s Milicom Todorović: 'To nije bio stil, snalazile smo se'

Pjevačica Jovana Pajić (36) gostovala je u emisiji na Radiju S3, gdje se prisjetila svojih prvih modnih izdanja i početaka karijere. Posebno se osvrnula na jedan jednostavan outfit – crnu majicu na bretele i traperice.

"To je bilo puko postojanje. Majica i farmerke, to su bile te godine. To nije bio stil, nego financijsko stanje " rekla je Jovana kroz smijeh.

Prisjetila se da je u to vrijeme živjela s kolegicom Milicom Todorović (35), te da su se snalazile kako su znale i umjele.

"Milica i ja smo tada živjele zajedno, a oblačile su nas starije sestre, što god su imale u ormaru. Nismo se uopće opterećivale izgledom. Kad danas gledam mlađe djevojke, između 16 i 37 godina, ne možeš ni procijeniti koliko tko ima godina. Mi smo tada ipak bile djeca svog vremena" priznala je Jovana.

Osim estradnih početaka, Jovana je komentirala i svoj privatni stil, koji je, kako kaže, sve samo ne dosadan.

"Ja živim kao beskućnik. Ili sam tip-top sređena ili izgledam doslovno kao beskućnik, nemam sredinu" rekla je.

Dodala je da se nikada previše nije opterećivala izgledom, što ljudi često krivo tumače.

"Ljudi misle da sam ja to namjerno osmislila, ali nisam. Samo nisam opterećena" zaključila je Jovana.

