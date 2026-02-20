Garcia izašao pred novinare: 'Ne znam hoće li Livaja igrati, vjerojatno, ne znam...'

Trener Hajduka Gonzalo Garcia obratio se meijima uoči utakmice protiv Rijeke, velikog Jadranskog derbija, koji se igra u Splitu u nedjelju u 23. kolu SHNL-a.

Hajduk u derbi ulazi nakon dvije uzastopne pobjede u prvenstvu, protiv Slaven Belupa i Osijeka, a Rijeka u Split stiže nakon pobjede nad Varaždinom i trijumfa na gostovanju kod Onije u doigravanju za osminu finala Konferencijske lige.

"Almena je još ozlijeđen, trebamo još vidjeti koliko ga nema. Ne znamo datum povratka. Oko toga tko će početi ne mogu vam puno reći, imamo još treninga do utakmice. Trebamo vidjeti što ćemo. Što se tiče Marešića, on će biti važan igrač, poznajem ga. Trebao nam je na poziciji stopera još jedan igrač nakon odlaska Mlačića. On je drugačiji tip igrača, daje nam širinu. Ne znam hoće li Livaja igrati, vjerojatno, ne znam", rekao je Garcia na početku o situaciji u momčadi.

"Mislim da je Fruk veliki razlog zašto su bili prvaci. On je u važnim trenucima bio dobar. Moguće da će biti umorni, imaju samo tri dana između susreta. Mislim da su u dobrom trenutku, imaju puno igrača i pametno igraju. Težak su protivnik. Oni su prava momčad, drže se zajedno u teškim trenucima. Vidjeli smo jučer, bili su čvrsti dok je Omonia napadala. Agresivni su, vole biti blizu igrača, imaju puno sličnosti s Varaždinom. To su momčadi koje stvaraju puno problema. Imaju dobrog trenera, kvalitetni su", rekao je Garcia o Rijeci pa rekao da se nada trećoj uzastopnoj pobjedi:

"Naravno, uvijek ulazimo u utakmicu kako bi pobijedili. Pripremamo ih tako. Nadam se da će se to dogoditi."

Osvnuo se potom na prošlu utakmicu protiv Rijeke, koju su Bijeli izgubili 5:0:

"To je bila čudna utakmica. Nismo krenuli dobro. Sve im je ulazilo u mrežu, nismo bili agresivni, kao da nismo došli na utakmicu. Sve su kaznili, a mi nismo iskoristili naše šanse. Pokazali su tada svoju kvalitetu. Protiv Rijeke trebate biti agresivni, a ne plahi. Imaju igrače koji su iskusni, koji se mogu nositi s pritiskom i koji su bili prvaci. Znaju kako igrati na rezultat, trebamo biti usredotočeni."

"Kada ste profesionalac, trebate biti motivirani u svakoj utakmici. Svaka utakmica se treba percipirati kao posljednja. Motivacija treba biti dozirana, u pravoj količini. Ne smije je biti previše, a ni premalo. Ako je ima previše, onda nastane nered, ne možete biti usredotočeni. To se, recimo, dogodilo Brazilu na Svjetskom prvenstvu 2014. godine protiv Njemačke. Ako je ima premalo, onda će vas se kazniti. Motivacija je nužna, oni koji je nemaju ne igraju, ali jako je bitan i plan", poručio je.

Odgovorio je zatim na pitanje hoće li se prilagoditi napadu Rijeke.

"Mislim da su jedna od momčadi koja najviše pogađa iz daljine. Imaju jako puno dobrih pucača. To je velika prijetnja. Uvijek se prilagođavamo malo, za svakog protivnika. Želimo da su protivnici daleko od našeg gola pa ako trebaju pucati da im nije lako", poručio je.

