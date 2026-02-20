Genk razotkrio sve mane Kovačevićevog Dinama, evo gdje leže glavni problemi

Dinamo je u četvrtak navečer pod jakom kišom na svom Maksimiru pred 10.500 gledatelja izgubio od Genka s 1-3 (1-2) u prvoj utakmici doigravanja za osminu finala Europske lige i došao na rub ispadanja.

Gosti su poveli u 15. minuti golom Bryana Heynena. Samo šest minuta kasnije bilo je 2-0, a strijelac je bio Zakarija El Ouahdi. Dion Drena Beljo je vratio nadu domaćinu smanjivši u 44. minuti, no u posljednjim trenucima susreta El Ouahdi je pogodio za velikih 3-1.

Pred Plavima je sada težak zadatak u uzvratu sljedećeg tjedna, a mi smo analizirali najvažnije elemente iz prve utakmice Dinama i Genka te izdvojili pogreške koje momčad Marija Kovačevića neće smjeti ponoviti ako se nada preokretu u Belgiji i prolasku u osminu finala EL.

Jeftine pogreške

Dinamo je i protiv Genka, kao i u nekim ranijim utakmicama ove sezone u Europskoj ligi, jako loše ušao u utakmicu. Obrana, koja je u HNL-u izgledala granitno, protiv Genka je pokazala puno mana i Belgijci su već do 21. minute vodili 2:0. Najveći problem je u tome što ti pogoci nisu pali nakon nekih maestralno izvedenih akcija ili sjajnih individualnih poteza, već su bili rezultat loše reakcije Plavih. Takvi "jeftini" golovi su nedopustivi, pogotovo u Europi na ovoj razini natjecanja.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Jalova dominacija

Kada se pogleda statistika nakon utakmice, dolazimo do paradoksa. Dinamo je imao veći posjed lopte (55 posto naprema 45 posto), više dodavanja i naizgled je kontrolirao ritam, no iz te,nazovimo je, "dominacije" nije napravljeno ama baš ništa. Plavi su imali loptu i kružili na postavljenu obranu Genka, koja se lakoćom nosila s tim jalovim pritiskom, prepustila posjed lopte i bila ubojita iz brze tranzicije i kontranapada. Imala je belgijska ekipa znatno više udaraca u okvir (šest naprama Dinamova dva) i stvorenih velikih prilika (pet naprema tri).

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Maksimir nije 'utvrda'

Maksimirski stadion godinama je bio Dinamova utvrda u nokaut fazi Europske lige. Prije ove utakmice, Plavi su pobijedili u pet od posljednjih šest domaćih eliminacijskih susreta u ovom natjecanju i sada je taj niz brutalno prekinut. Dinamo, koji dugo nije bio ovako slab u nokaut fazi, primio je na svom terenu čak tri gola, ali više od toga zabrinjava blijedi nastup koji ne nudi bilo kakvu nadu za uzvrat.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Kako bez Belje?

Jedan od rijetkih igrača Dinama koji nije podbacio protiv Genka bio je Dion Drena Beljo, strijelac jedinog gola za Plave. Beljo je bio konstantno opasan po obranu belgijske ekipe, što je okrunio i svojim petim ovosezonskim pogotkom u Europskoj ligi u 44. minuti. Njegova borbenost i osjećaj za gol bili su jedini konkretan Dinamov adut u napadu, što protiv Genka, na žalost, nije bilo dovoljno. A da stvar bude još gora, Beljo je u četvrtak dobio i treći žuti karton u El, što znači da neće moći igrati u uzvratu, čime su šanse za senzacionalan preokret Dinama postale još manje.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Nepripremljenost

Genkov igrač koji je zadavao najviše problema Dinamu bio je Marokanac Zakaria El Ouahdi, dvostruki strijelac na Maksimiru, koji je bio nerješiva zagonetka za obranu Plavih. voj prvi gol postigao je nakon sjajnog solo prodora u 21. minuti, a onda je u 90. minuti, kada se činilo da će Dinamo u Belgiju putovati s minimalnim zaostatkom, još jednom pobjegao obrani i postavio konačnih 1:3. Znalo se i otprije što El Ouahdi može, a Dinamo je bio potpuno nepripremljen, što je u konačnici i skupo platio.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

