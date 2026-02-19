Što se dogodilo Dinamu? 'Mi podcjenjemo sve, pa i tu ključnu stvar. To su gluposti i pusti snovi'

Dinamo je doživio još jedan uvjerljiv poraz u Europskoj ligi ove sezone, ovog puta od belgijskog Genka koji je pokazao na kišnom Maksimiru da je u ovom trenutku bolja momčad i da je razlika između SHNL-a i prve belgijske lige ipak veća nego što su to neki, pa i potpisnih ovih redaka - mislili. U prvoj utakmici doigravanja za osminu finala, Genk je slavio rezultatom 3-1 (2-1) i tako napravio veliki korak prema plasmanu među 16 najboljih momčadi..

'Dinamov stručni stožer i igrači neka malo pogledaju svoja taktička rješenja, odnosno minuse'

Genk je poveo s 2-0 već nakon 20 minuta, a Dinamo se uspio vratiti golom Diona Drena Belje pred kraj prvog poluvremena. Iako su domaći nogometaši pokušali izjednačiti u drugom dijelu, iako su se dinamovci trudili do zadnje kapi znoja, nisu uspjeli. U samoj završnici, u 90. minuti, Genk je postigao još jedan gol, čime je potvrdio svoju prednost i praktički osigurao plasman u osminu finala. Najistaknutiji igrač bio je El Ouahdi, desni branič Genka, koji je postigao dva od tri gola svoje momčadi, a Dinamo je napustio Maksimir s velikim razočaranjem.

Golovi su pali nakon kornera i iz odbijene lopte itd, ali to samo sugerira da Dinamovi stručni stožer i igrači malo pogledaju svoja taktička rješenja, odnosno minuse. Praktički su kod svih golova pogriješili taktički, kod svih golova. I kod trećeg gola Genka. I na ovom terenu, samim stajanjem na terenu, djelovanjem, (ne)dupliranjem suigrača, ako sve to ne osiguraš, onda ćeš imati to što je Dinamo doživio, a to je poraz od 3-1. Ilija Lončarević za Net.hr.

Ilija Lončarević, bivši trener Dinama, nogometni autoritet koji u detalje poznaje i razumije nogomet, za portal Net.hr daje stručni komentar na utakmicu Dinama i Genka i ulazi u srž problema Dinama protiv Genka, kao i poraza u ovoj utakmici. Priča i o Dionu Drenu Belji i odgovara na pitanje treba li ga Zlatko Dalić pozvati za pripremne susrete za SP?

Ilija, je li stvarno takva razlika u kvaliteti između Dinama i Genka ili si je Dinamo "pucao u nogu"?

"Utakmica je otišla u jednom smjeru u prvih 20 minuta. Rezultatski i odnosom snaga na terenu gdje je Dinamo bio inferioran, reklo bi se u puno elemenata nogometne igre koju momčad kora zadovoljiti da bi bila konkurentna u odnosima u Europi. Dinamovi nogometaši nisu to uspjeli i Genk je bio apsolutno premoćan. Zabili su golove više - manje, neću reći sa nekakvim velikim kombinacijama. Golovi su pali nakon kornera i iz odbijene lopte itd, ali to samo sugerira da Dinamovi stručni stožer i igrači malo pogledaju svoja taktička rješenja, odnosno minuse. Praktički su kod svih golova pogriješili taktički, kod svih golova. I kod trećeg gola Genka. I na ovom terenu, samim stajanjem na terenu, djelovanjem, (ne)dupliranjem suigrača, ako sve to ne osiguraš, onda ćeš imati to što je Dinamo doživio, a to je poraz od 3-1", govori u uvodu Ilija Lončarević.

Beljo se vratio golovima nakon sivila

Da, Dinamo je dobio baš jeftine golove, ali veseli forma Belje koji je zabio ukupno peti gol za Plave u Europskoj ligi, ukupno je na 18 u svim natjecanjima. Beljo je visoko istaknuo kandidaturu za momčad Hrvatske za SP. Bi li ga Dalić, kako sad stvari stoje, kako Beljo igra, trebao zvati u momčad Hrvatske za SP ili, ajde možda realnije, za prijateljske susrete prije Mundijala u SAD-u, Kanadi i Meksiju, čisto da ga se testira? Kazao je izbornik baš za RTL Danas u božićnom intervjuu Marku Vargeku - Treba nam pravi, moćan, jak, brz napadač koji može i pobjeći. Nažalost, nemamo ga​. Iako, u momčadi ima Antu Budimira, a tu je sad i Dion Drena Beljo.

"Teško je to reći nama sa strane. To je stvar izbornika, situacije i stanja koje će biti ovog proljeća. Ima još vremena cijelo proljeće. Beljo se zasad digao iz onog jesenskog manje - više sivila. Najprije početka dobrog i za Dinamo i za njega, a onda je uslijedila crna rupa. Nakon toga se Beljo vratio golovima. Sad su uhvatili igrali kontinuitet, Beljo je došao na svoje i čim cijela momčad bolje igra, onda centarfor ima više šansi. Beljo za sad obavlja to OK. Kažem ponovno, ne bi komentirao bi li izbornik Zlatko Dalić trebao Belji dati šansu ili ne, ima igrača koji igraju u europskim ligama, pa će izbornik odlučiti koji je najbolji. Doduše, moram reći da je uvijek bilo nekako, neću reći pravilo, ali čim je igrač u hrvatskoj ligi bio najbolji strijelac, onda je bio apsolutno legitimni kandidat za reprezentaciju. To bi trebalo biti, ali ne znači da će biti."

Je li vas iznenadio Genk što je igrao s trojicom iza?

"Nije me ništa iznenadio, ne poznam Genk toliko da bi me mogao iznenaditi bilo čim. No, znate što me iznenadilo? Iznenadila me razlika u taktičkoj nedoslijednosti kod igrača Dinama i u taktičkoj doslijednosti kod igrača Genka, u situaciji kad su to morali. Kad je Genk poveo 2-0, onda se opustio. Tada je Dinamo apsolutno došao do zraka, kao i u situaciji u drugom dijelu kad su odlučili da igraju obranu puno više na svojoj polovici, u svojih 30 metara nego u visokom pritisku i to su razlike njihove, a naše razlike sam vam već rekao. Još jednom ću ponoviti. Kod svih golova pojedinci su praktički pogriješili pogriješili, nisu pomagali, nisu zatvarali. Previše je tu bilo prostora i mogao je Dinamo dobiti još dosta golova u prvom dijelu pogotovo".

Taktičke nedoslijednosti

Znači, taktičke nedoslijednosti i pogreške pojedinaca kod svih golova Genka su bili najveći problem Dinama. No, je li to baš jedino što Dinamo mora popraviti prije uzvrata u Genka, što je sa stvaranjem šansi i realizacijom?

"O realizaciji se može govoriti ako se promaše šanse. S obzirom da Dinamo i nije imao nešto posebno šansi, nešto značajno, onda realizacija nema veze. Ima veze igra i stvaranje šansi koje dolaze do rezultat igre. Ima veze agresija u šesnaestercu gdje je bilo u Dinamovom šesnaestercu uvijek tri - četiri igrača Genka, a igrala u plavim dresovima je u napadu bilo jedan ili dvojica. Sve je to pitanje opredijeljenja i karaktera igrača, želje, volje i naredbi trenera da se ide zabijati golovi. To je osnovno. Nema tu priče, ali neke osnovne stvari su u ozbiljnom nogometu, a ovo je ipak Europska liga, bez obzira što mi podcjenjujemo sve te klubove. Te lige su jače od naše lige po svemu. Mi podcjenjujemo uvjete u kojima naša liga igra, nama to uopće nije važno, a to je strašno važno. Uopće je glupo o tome razgovarati. Mi podcjenjemo sve, mislimo da je Dinamo kao najbolji i najjači klub već 20 godina i nešto kod nas, da je to da on mora biti alpari sa ne znam ni ja s kim, čak i sa Ligama petice itd. To su gluposti i naši snovi koji nisu temeljeni na relanosti, nego na željama. Želje su jedno, a mogućnosti su drugo za svakog od nas, pa tako i kod momčadi."

'Dinamo može preokrenuti u uzvratu, ali...'

Ima li Dinamo šanse za preokret u uzvratu u Genku za sedam dana i plasman u osminu finala, vjerujete li u takav scenarij?

"Nemam što vjerovati. To je stvar momčadi i stručnog stožera. Ako momčad bude vjerovala, onda ćemo i mi koji gledamo na TV-u vjerovati. Nema tu dileme i na koncu nema razloga da se ne vjeruje. Uvijek se može, samo treba okrenuti i dati sve od sebe. Ovo nije bilo izdanje pojedinih igrača u kvalitetnom smislu i individualnom smislu nije bilo najbolje. Pogotovo u prvom dijelu. To se Dinamu u konačnici osvetilo u rezultatu. Svaki igrač bi morao dati neki svoj maksimum ili blizu maksimuma, da bi momčad bila bolja. Šanse Dinamo ima, jedan gol može promijeniti puno toga. Nema tu plakanja ili jaukanja. Šansi uvijek ima".

Kako komentirate Kovačevićeve izmjene?

"Nema tu nekakvih velikih nedostataka u tim zamjenama. Neki igrali su se nametnuli u zadnje vrijeme kao Topić, a na istoj poziciji je Bakrar otišao u sjenu. Pa se Lisica vratio i Bakrar je sad u drugom planu. Prije toga je bio pozitivan i jesenas itd. Nema se Kovačevićevim promjenama ništa reći. Nekih rješenja velikih što se tiče vezne linije i tako trener Dinama nema da bi sad govorio da je trebao ovog ili onog u igru. To su druge priče", zaključio je Ilija Lončarević.

