PRVA REAKCIJA /

Kovačević: 'Zasluženo su nas pobijedili, a ovo je najgore bilo...'

Kovačević: 'Zasluženo su nas pobijedili, a ovo je najgore bilo...'
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Dinamo je zakazao protiv Genka, a trener Mario Kovačević objasnio je u čemu je bio problem

19.2.2026.
21:27
M.G.
Goran Stanzl/PIXSELL
Nakon poraza Dinama od Genka 1:3 na kišnom Maksimiru u doigravnju za osminu finala Europske lige, trener Plavih Mario Kovačević dao je izjavu.

"Presjekao nas je prvi gol, počeli smo srljati. U 20. minuti složili su nam kontru. Nismo se predavali. Dominirali smo i stvarali prilike kako je utakmica odmicala. U zadnjih deset minuta nismo bili konkretni, što je Genk iskoristio i zasluženo pobijedio", rekao je na početku razgovora za Arenu Sport pa se osvrnuo na uzvrtat u Belgiji sljedećeg tjedna:

"Bit će teško. Genk je u drugom poluvremenu stao više iza. Imali smo par ubačaja, trebali smo bolje reagirati u par situacija. Najgore je što smo primili treći gol, ali nećemo se predati."

Na komentar da je "teško igrati protiv Genka kada se otvori prostor" dao je sljedeći odgovor:

"Htjeli smo izbjeći tranziciju, bili smo svjesni toga. Ali primili smo gol iz prekida, pa izgubili tri, četiri lopte do drugog gola. U dijelu utakmice igrali smo kako smo htjeli. Danas se utakmica prelomila na njihovu stranu. Nećemo se predati."

Dinamo sada čeka utakmica protiv Varaždina u nedjelju pa uzvrat kod Genka.

"Težak je raspored, igramo skoro svaka tri dana. Imat ćemo dva i pol dana za Varaždin, nemamo što kalkulirati u SHNL-u. Nemamo alibija. Odmorit ćemo se i spremiti", poručio je Kovačević.

DinamoEuropska LigaDinamoGenkMario Kovačević
komentara
