Nikako ne radite ovih sedam stvari na petak 13.: Jedna od njih uzrokuje dugogodišnju nesreću

Petak 13. dan je u mjesecu koji u zapadnoj kulturi izaziva nelagodu i potiče na oprez. Prožet je praznovjerjem i slovi kao dan loše sreće, a njegova zloglasna reputacija proizlazi iz spoja petka, koji se u nekim predajama smatra nesretnim danom, i broja trinaest, koji nosi teret negativnih konotacija.

Biblijske priče povezuju ga s Posljednjom večerom, na kojoj je trinaesti gost, Juda, izdao Isusa, dok povijesne legende produbljuju osjećaj straha.

Iako mnogi danas odmahuju rukom na takva vjerovanja, kolektivna svijest i dalje je pod utjecajem stoljetnih priča. Dok ga jedni smatraju prilikom za dodatni oprez, drugi ga tretiraju kao bilo koji drugi dan.

Ipak, bez obzira na to jeste li praznovjerni ili ne, zanimljivo je istražiti koja su to ponašanja koja bi, prema narodnim vjerovanjima, trebalo izbjegavati kako biste se zaštitili od zle kobi.

Prolazak ispod ljestvi

Jedno od najstarijih i najpoznatijih praznovjerja jest ono o izbjegavanju prolaska ispod ljestvi. Vjerovanje potječe iz ideje da ljestve naslonjene na zid tvore trokut, koji je u ranom kršćanstvu simbolizirao Sveto Trojstvo.

Proći kroz taj trokut smatralo se narušavanjem svetosti i prizivanjem vraga. Na dan koji je već na glasu kao nesretan, takav čin smatra se dodatnim izazivanjem sudbine.

Naravno, postoji i praktična strana priče: hodanje ispod ljestvi jednostavno nije sigurno. Uvijek postoji rizik od pada alata ili nestabilnosti samih ljestvi, stoga je ovaj savjet mudar, neovisno o datumu.

Foto: Shutterstock

Razbijanje ogledala

Legenda kaže da razbijanje ogledala donosi sedam godina nesreće. Ovo vjerovanje vuče korijene iz drevnih vremena kada se smatralo da ogledalo ne odražava samo fizički izgled, već i dušu osobe. Slomljeno ogledalo stoga je simboliziralo "slomljenu" ili oštećenu dušu.

Kada se takav incident dogodi na petak 13., strah od posljedica multiplicira se. Iako ne postoje znanstveni dokazi koji povezuju razbijeno staklo s godinama loše sreće, psihološki utjecaj može biti stvaran, unoseći nemir i tjeskobu u dan koji je ionako obavijen velom straha.

Susret s crnom mačkom

U mnogim zapadnim kulturama, crne mačke povijesno su povezane s vješticama i zlim silama. Vjeruje se da ako vam crna mačka prijeđe put, osobito na petak trinaesti, to je znak nadolazeće nesreće. Zanimljivo je da su u nekim drugim kulturama, poput drevnog Egipta, mačke bile štovane, a crna mačka smatrala se simbolom sreće.

Ipak, u našem podneblju ovo je praznovjerje duboko ukorijenjeno. Moć sugestije je jaka, pa bi vas susret s crnom mačkom mogao podsvjesno učiniti tjeskobnijima i sklonijima primjećivanju negativnih događaja.

Otvaranje kišobrana u zatvorenom prostoru

Otvaranje kišobrana u kući smatra se činom koji priziva lošu sreću. Jedno od tumačenja seže do drevnog Egipta, gdje su kišobrani (odnosno suncobrani) štitili plemstvo od sunčevih zraka. Otvoriti ga u sjeni, daleko od sunca, smatralo se uvredom bogu sunca.

Prema drugim vjerovanjima, time se vrijeđaju duhovi zaštitnici doma, što rezultira "kišom" nevolja. Baš kao i kod ljestvi, i ovdje postoji praktičan razlog za oprez, jer otvaranje nezgrapnog kišobrana u malom prostoru lako može dovesti do rušenja predmeta ili ozljede.

Prosipanje soli

Sol je u povijesti bila iznimno vrijedna roba, korištena ne samo kao začin, već i kao sredstvo plaćanja. Njezino prosipanje smatralo se rasipništvom i lošim znakom. Ovo se vjerovanje dodatno učvrstilo prikazom Jude na Posljednjoj večeri, koji je navodno prosuo sol netom prije izdaje.

Ako vam se to ipak dogodi, narodna predaja nalaže da uzmete prstohvat prosute soli i bacite ga preko lijevog ramena. Time biste trebali "zaslijepiti đavla" koji, prema legendi, vreba upravo ondje.

Foto: Shutterstock

Pokretanje novih poslova ili velikih projekata

Mnogi vjeruju da započinjanje nečeg novog na petak trinaesti može projekt osuditi na propast. Bilo da se radi o pokretanju tvrtke, potpisivanju važnog ugovora, vjenčanju ili selidbi, praznovjerni ljudi takve će odluke odgoditi za neki drugi dan.

Strah proizlazi iz uvjerenja da će negativna energija ovog datuma baciti sjenu na pothvat. Iako nema dokaza da su projekti započeti na ovaj dan manje uspješni, nedostatak samopouzdanja i sumnja koji proizlaze iz praznovjerja mogu itekako utjecati na ishod.

Duga i zahtjevna putovanja

Strah od putovanja na petak trinaesti jedno je od raširenijih praznovjerja. Folklor sugerira da je vjerojatnost nailaska na nevolje poput kašnjenja letova, prometnih gužvi ili kvarova veća.

Statistički, to naravno nije točno, ali tjeskoba uzrokovana reputacijom ovog dana može putovanje učiniti stresnijim. Anksioznost može smanjiti koncentraciju, a putnici su skloniji potvrdi pristranosti, gdje će svaki manji problem pripisati "prokletstvu" datuma.