Uvodi se velika promjena, nitko do sada u Hrvatskoj to nije imao: Zbog toga je 'pao' i bivši ministar

Novim pravilnikom zakona o osobnoj asistenciji Valentinin maloljetni sin napokon će imati pravo na osobnog asistenta, dok će ona moći istovremeno koristiti i druge oblike potpore i pomoći. Poput pomoći u kući, pomoćnika u nastavi ili statusa roditelja njegovatelja.

"Da ima dio, kad je samo za sebe. U tom slučaju je to dio kada osobno asistent to može pružiti, ne samo fizičku pomoć nego se stvarno dijete može odvojiti od roditelja i imati skrb u tom trenutku i pomoć koja mu je potrebna", kaže majka djeteta s autizmom Valentina Vinter Putar.

Usluge osobnog asistenta moći će koristiti do 24 sata dnevno što do sada nije bilo moguće. "Nije postojala osoba u Hrvatskoj koja je mogla dobiti 24 sata dnevno osobnu asistencije. Mislim da je to važna promjena i ono što vidim je da se ide da se individualizira broj sati što je iznimno bitno jer svi živimo u drugačijim uvjetima", kaže Valentina.

Nova lista procjena

Pravilnik donosi još velikih promjena. Uvode se individualizirane procjene koje će se raditi uz novi sustav bodovanja te će se raditi nove liste procjena - uz sudjelovanje korisnika.

"Onoga časa kada pravilnik bude usvojen, nastavit ćemo komunikaciju i osluškivanje mišljenja i detalje u provedbi koji će od strane naših korisnika sigurno zahtijevati u nekoj budućnosti da se pravilnik kao živa materija uređuje", kaže ministar rada Alen Ružić.

U ministarstvu kažu kako su se financijska izdvajanja za uslugu osobnog asistenta svake godine povećavala. Pa je tako 2023. godine izdvojeno 28,5 milijuna eura. Godinu kasnije gotovo 35 milijuna eura. Lani je taj je iznos bio 53, 6 milijuna eura, dok je za ovu godinu taj iznos narastao na 190 milijuna eura.

Foto: RTL Danas

Broj korisnika i pružatelja usluga porastao za 50 posto

Od uvođenja Zakona prije dvije godine broj korisnika i pružatelja usluga porastao je za 50 posto kao i cijena sata usluge. "6.130 korisnika je trenutačno postojećih korisnika osobne asistencije", kaže načelnica Sektora za podršku ustanovama socijalne skrbi Lejla Ismančević Katkić.

Novim pravilnikom bit će ih još. "Procjene koje smo radili su tri do četiri tisuće novih korisnika uključujući djecu i odrasle", dodaje.

Svi oni mogu sudjelovati u javnoj raspravi idućih 30 dana. Nakon čega bi pravilnik trebao biti i usvojen.