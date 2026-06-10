Djeca oduševljeno gledala robota klauna, a onda šok: Pogledajte što je učinio

Društvenim mrežama proširila se snimka na kojoj se vidi humanoidni robot Unitree G1 s maskom klauna demonstrira borilačke vještine, a zatim udara dijete koje je u publici u trbuh. Dijete nije nije ozlijeđeno, ali je park obustavio nastup robota, prenosi Yahoo.com.

A robot kicked a little boy in the stomach



We're officially one software update away from Terminatorpic.twitter.com/iO9jv2qUuf — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 4, 2026

Snimka je pokrenula raspravu rade li tvrtke nepromišljeno sa strojevima. Snimku je podijelio Mario Nawfal s komentarom da smo jedan sotver udaljeni od Terminatora.

"Rat počinje odavde", napisao je jedan korisnik, a mnogi su primijetili nedostatak empatije odraslih u blizini.

"Dijete se sruši od boli i nitko od odraslih ne poduzima ništa osim što stoji i gleda", primijetio je jedan korisnik.

Dijete se savija od boli

Interesting Engineering otkriva da se incident dogodio u kineskoj regiji Xinjiang. Prolaznici su okupljeni oko humanoidnog robota s jarko plavom perikom. Dok izvodi kružni udarac nogom, robot udara malo dijete u trbuh, a dijete se savija od boli. Kineski mediji izvještavaju da dijete nije ozbiljno ozlijeđeno. Unatoč tome, scena je odmah postavila pitanje zašto stroj sposoban za snažno, nepredvidivo kretanje djeluje tako blizu prolaznika, posebno djece.

Ovo nije prvi slučaj ozljede koji uključuje Unitreejev G1. Ranije ove godine, Interesting Engineering je primijetio da je još jedna javna demonstracija navodno pošla po zlu kada je robot izgubio ravnotežu, pao, a zatim udario čovjeka u blizini. U još jednom incidentu robot je ispalio metak iz zračne puške na YouTubera jer su njegova sigurnosna pravila bila pokvarena.

Sada je teško odrediti tko je kriv u ovim situacijama: proizvođač, programer, operater ili organizator događaja. Činjenica je da su strojevi sve više među nama, a granice odgovornosti stalno se nadograđuju. Industrija nastavlja uvoditi sve sposobnije strojeve u javnost, no sigurnosni i pravni okviri koji reguliraju odgovornost još uvijek zaostaju. Ljudi koji dijele prostor s automatiziranim sustavima mogu biti izloženi rizicima na koje nikada nisu pristali.