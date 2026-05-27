Kineski roboti otplesali srpsko kolo za Vučića: 'Bolji su u Moravcu od mene, u košarci - teško'

Aleksandar Vučić četvrti dan je u Kini. Posjetio je Jianxing te tvornicu Mint Future Factory gdje su ga roboti dočekali, pozdravili na sprskom jeziku pa zatim zaplesali kolo Moravac, piše Kurir.

"Kada sam vidio robote kako plešu naše kolo Moravac, shvatio sam da tehnologija više nije samo stvar znanosti i strojeva, već i razumijevanja tradicije i duha jednog naroda. Priznajem, plešu bolje od mene, što i nije neki podvig, ali prvi put sam uspio pronaći nekoga tko mi može parirati u ustrajnosti na poslu. Ne traže stanku, ne žale se na radno vrijeme i ne pitaju za slobodan vikend", pohvalio se Vučić. Ipak, iako je priznao da ga može pobijediti u šahu, u košarci - teško.

Predsjednika Vučića dočekali su dužnosnici provincije Zhejiang i uprava tvrtke, kao i pet robota koji su ga dočekali i izveli tradicionalni srpski ples "Moravac".

'Za ovo živite'

"Za ovo živite, za ovo se bavite politikom, da biste nešto donijeli svom narodu. 953 milijuna eura je ukupna razina investicija o kojima smo se danas dogovorili i potpisali. Ovo je ogromna količina novca za moju zemlju, za moju Srbiju, i hvala svima koji su u tome sudjelovali", ponosno je objavio Vučić pa dodao:

"Ako želite biti bolji od drugih, morate biti vrijedni i marljivi, učiti od Kineza. Radite naporno i uporno, promovirajte rad, borbu, predanost, energiju i budite dobri prijatelji s našom kineskom braćom. Donesite znanje u Srbiju, jer ćete tako na najbolji način doprinijeti svojoj zemlji", rekao je.

Najavio je kako 15. srpnja počinje prva faza montaže robota u Srbiji. Očekuje da će za dva mjeseca imati humanoidne robote.

"Nitko u Europi ih ​​nema. Jako sam sretan", rekao je.