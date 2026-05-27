Sada je i to otkriveno? Poznato gdje će se održati Eurosong 2027.

Nakon povijesne pobjede Bugarske na Eurosongu 2026., bugarska nacionalna televizija (BNT) odmah je započela pripreme za organizaciju izdanja 2027. godine. Generalna direktorica BNT-a Milena Milotinova i ministar kulture Evtim Miloshev tim su povodom održali prvi operativni sastanak, piše ESCtoday.

Bugarska će 2027. prvi put u svojoj povijesti biti domaćin Eurosonga, a za to je zaslužna pjevačica DARA s pjesmom “Bangaranga” koja je svojoj zemlji donijela pobjedu.

Ministar Miloshev potvrdio je da će Vijeće ministara već ovog tjedna formirati posebno organizacijsko tijelo koje će koordinirati cijeli proces. Tijekom sastanka dogovoreno je da će se uključiti sve relevantne institucije i sektori, a pripreme će obuhvatiti izbor lokacije, financiranje, logistiku, marketing i promociju, televizijsku produkciju, prateće događaje te turističku infrastrukturu.

Trenutak nepažnje

Direktorica BNT-a Milena Milotinova na službenoj je konferenciji za novinare nakon finala Eurosonga kazala:.“Jako sam ponosna. Ono što je DARA postigla bilo je zaista nevjerojatno. Želim reći: ‘Dobrodošli u Sofiju sljedeće godine!’"

Foto: Profimedia

Ta je izjava, koju prenosi bugarski portal bntnews, protumačena kao da je odluka o lokaciji već donesena te da će Sofija biti domaćin 71. izdanja Eurovizije. Osim Sofije, druge opcije su gradovi Burgas, Plovdiv i Varna.

Ipak, konačnu odluku donijet će EBU (Europska unija radiotelevizija), koja će procjenjivati tehničke i organizacijske uvjete lokacija, što uključuje dostupnost dvorane na otprilike 8 tjedana, velike hotelske kapacitete, snažne sigurnosne i operativne garancije te financijsku sposobnost za provedbu događaja. Grad domaćin također mora imati međunarodnu zračnu luku i odgovarajuću infrastrukturu.